Las tiendas de más de 300 metros, cerradas hasta el 25 de mayo

La desescalada no está siendo precisamente un camino de rosas para buena parte de las empresas que en teoría empiezan mañana o en los próximos días a retomar su actividad. A la incertidumbre lógica en torno a las limitaciones en el número de clientes, espacios, dudas laborales relativas al personal (como los ERTE), se une además una de última hora fruto de la improvisación del Gobierno de Pedro Sánchez: qué establecimientos pueden abrir exactamente. En teoría, el pequeño comercio puede abrir desde mañana con cita previa y solo un cliente a la vez por cada trabajador. Los establecimientos de mayor tamaño debían esperar hasta el próximo 11 de mayo (centros comerciales aparte). Sin embargo, todo ha cambiado en las últimas horas y donde el Ejecutivo dijo «digo», ahora dice «diego». Según ha podido saber LA RAZÓN, todas las tiendas de más de 300 metros cuadrados de superficie tendrán que permanecer con la persiana bajada hasta, como mínimo, el próximo 25 de mayo.

Hasta este viernes se había consensuado con las diferentes organizaciones sindicales, patronales, asociaciones empresariales de comercio minorista y grandes superficies y Cámaras de Comercio una desescalada para el sector que contemplaba una apertura generalizada de locales o establecimientos comerciales que no tengan carácter de centro comercial desde el día 11 de mayo, dejando para el día 25 la reapertura de centros o parques comerciales. En el documento publicado por el Ministerio de Sanidad no se hablaba en ningún caso de superficies mínimas, y de hecho así se informó a las Cámaras de Comercio a través de videoconferencia por parte de la Secretaría de Estado de Comercio. El problema surgió ayer por la tarde, en torno a las 17:00, cuando el sector fue convocado otra vez «de urgencia» para ser informado del cambio de criterio respecto a una información que había sido confirmada por Moncloa al filo de la medianoche del viernes. Ahora, miles de establecimientos que llevan casi dos meses cerrados y sin ingresos tienen que permanecer sin actividad dos semanas más, algo que ha dejado al sector «desorientado» y acusando al Ejecutivo de «incompetencia».

“Gestión errática del Gobierno”

Además, esta extensión del cierre no afecta únicamente a los establecimientos de grandes cadenas, sino que perjudica a miles de comercios familiares medianos, que están ya muy tocados económicamente y para los que el cambio de criterio de Moncloa ha sido un jarro de agua fría. «300 metros son pocos y esto no afectará solo a grandes superficies, sino a muchas pymes y autónomos con comercios medianos que llevan dos meses cerrados y se llevan otro palo gordo con esto», se quejan. Curiosamente, muchas otras tiendas de menos de 300 metros cuadrados tampoco pueden abrir hasta el 25 de mayo por encontrarse dentro de centros comerciales. Tal es el desconcierto en la gestión del Gobierno que fuentes del sector llegan a dudar de lo que saldrá finalmente en el BOE de hoy «porque la gestión que han hecho es tan errática que no nos extrañaría que cambien otra vez de criterio». Además, dicen no entender el criterio que quiere seguir Sanidad, «pues se debería abrir no en función del tamaño, sino de sí se puede garantizar la seguridad y las distancias mínimas». En este sentido, otros países igual de afectados por el coronavirus y con una estructura comercial similar a España, como Italia, Francia y Bélgica, van a abrir todo el comercio a la vez sin atender a metros cuadrados.