¿Cómo desescalar digitalmente tu negocio en tiempos de Covid-19?

No corren tiempos fáciles para las empresas. La crisis del Covid-19 ha tenido un gran impacto sobre la actividad económica de múltiples negocios, razón por la cual muchos de ellos han buscado alternativas para continuar con su actividad económica y comercial a través de Internet.

En este sentido, el marketing digital está ayudando en esta digitalización y actuando como una oportunidad para impulsar a las empresas en esta situación sin precedentes que no solo afecta a España, sino a nivel mundial.

Un escenario positivo para el marketing online

Sin duda, el confinamiento ha provocado una mayor consolidación del canal online. De hecho, según un estudio de nPeople y GfK, el 42% de los compradores online ha incorporado nuevas a sus compras digitales.

Esta situación beneficia especialmente al marketing digital, sobre todo porque muchas personas que antes compraban únicamente de forma física han empezado a hacerlo online. En palabras de David Sánchez, CEO en nPeople, “los datos reflejan que un 11,5% de los consumidores tradicionales han comprado en un e-commerce por primera vez en el confinamiento”, una razón de peso para reforzar la imagen digital.

Además, y no únicamente en las compras, en las propias relaciones de negocios ya no se puede vivir únicamente del offline. Las personas se han adaptado para hacer reuniones por videollamada y a teletrabajar, algo que produce un ahorro de costes y en tiempo de desplazamiento, dietas, etc.

¿Qué actitud tomar frente a esta situación?

La crisis sanitaria es una situación difícil de gestionar, sobre todo a nivel económico y comercial. Por eso es importante esforzarse por encontrar fórmulas efectivas que nos permitan seguir funcionando y pensar en cómo dar ese apoyo también a todo el entorno, desde el equipo o clientes, pasando por proveedores y hasta colaborando con competidores. Es momento, más que nunca, de poner por delante acciones más allá de objetivos económicos.

Por ello, y dado que ahora se dispone de un tiempo que antes no teníamos, hay una nueva oportunidad de sacar partido a áreas como el branding y el SEO en las que construir estrategias que visibilicen e impulsen los negocios en el mundo digital.

Cómo forjar y aprovechar las relaciones comerciales

Saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir. O, dicho en otras palabras, establecer unas previsiones y objetivos a corto, medio y largo plazo.

Tiempo de fidelizar no de vender: Es importante ofrecer apoyo a los clientes y trabajar para que no se produzca el efecto dominó destructivo.

Consolidar las relaciones laborales, tanto a nivel interno con los trabajadores como externo con clientes y proveedores. Si son tiempos difíciles, también estarás en los mejores.

Relaciones interpersonales: Es buen momento para ver que todos somos personas y debemos tratarnos como tal y no como meros actores comerciales, y esto debe trasladarse en cualquier acción de comunicación.

Content marketing y SEO, los nuevos reyes del marketing digital

Hay numerosas áreas a las que sacar partido para mejorar la visibilidad de las empresas en la Red, así como su actividad y sus relaciones comerciales, que van desde el social media y research hasta el content marketing y el posicionamiento SEO y de buscadores, todas ellas disciplinas que se están viendo muy reforzadas en esta etapa de confinamiento.

Respecto al marketing de contenidos, lo más importante es construir una buena estrategia de contenido, teniendo en cuenta el target al que queremos impactar. La clave está en la personalización, en ofrecer al usuario lo que busca, y siempre primando la calidad de la información.

Pero de poco sirve impulsar acciones de contenido potentes si no se trabaja un buen posicionamiento SEO. Según Roberto Gorraiz, CEO de Agencia SEO, “una buena simbiosis entre contenido y SEO es la clave para adquirir una mayor notoriedad en el mundo digital”.

En este sentido, en primer lugar hay analizar la visibilidad inicial que tiene nuestra web además de las páginas indexadas en diferentes motores de búsqueda. Esto empezará a darnos una gran cantidad de pistas sobre el camino que debemos seguir de cara a ser relevante para Google pero, sobre todo, para los clientes potenciales.

Después, nos centraremos en las palabras clave más estratégicas de nuestro sector y no en las meramente comerciales, que también. Las primeras nos ayudarán a atraer a usuarios potenciales en función de las búsquedas. De esta forma, conocer las palabras clave a explotar nos ayudará a elaborar una taxonomía de contenidos más exacta y efectiva para el usuario.

Además, es necesario trabajar el enlazado interno que nos ayudará a mejorar el posicionamiento de nuestra web. Del mismo modo ocurre con las redirecciones internas cuando un proyecto crece y pivota en su arquitectura.

Por último, otro punto que hay que revisar en la estrategia de contenidos son los metadatos visibles en buscadores. Aunque a veces no se les presta atención, son muy útiles a la hora de atraer al usuario. Por eso debemos esforzarnos en hacerlos llamativos y originales.

Arquitectura e intenciones de búsqueda

Es crucial que nuestra web esté bien organizada y que los contenidos sigan una jerarquía al igual que las categorías; esto nos permitirá configurar un árbol de navegación sencillo y accesible.

Para ello hay que seguir algunos principios:

La jerarquía de los encabezados: debemos organizar el contenido con títulos que ordenen la información y hagan más ágil la lectura.

Ordenar las categorías: hay que tener claro el número de categorías realmente necesarias y vigilar que todas estén completas proporcionalmente. Es importante tener claro la temática de la categoría y los contenidos que van a ir en cada una de ellas.

Y, como se ha explicado anteriormente, a la hora de escoger las palabras clave de nuestra web, es importante establecer una intención de búsqueda para ser lo más exactos posibles y así definir un público objetivo.

Una de las técnicas que nos puede ayudar a encontrar palabras clave o contenido por el que posicionar es analizar a la competencia. De esta forma conoceremos en qué aspectos podemos mejorar frente a su estrategia y en que otros estamos mejor que ellos.

Creatividad, el motor para salir reforzados de la crisis

En síntesis, para salir airosos de esta crisis y conseguir que nuestro negocio adquiera notoriedad, es crucial aprovechar las herramientas de las que nos dota el marketing digital y, sobre todo, ponerle las cosas fáciles al usuario. ¿Cómo? Creando una web intuitiva y fácil de manejar, a la vez que despertar su curiosidad e interés. En definitiva, crear personalidad de marca, credibilidad y branding.

Como ejemplos prácticos, resultan de utilidad recursos como una página de Quiénes somos o de casos de éxito para acaparar búsquedas relacionadas con los fundadores y opiniones sobre la empresa o los clientes, así cómo con el entretenimiento con sorpresas escondidas por el contenido digital (los famosos easter eggs) con mensajes personalizados en páginas de error 404; descuentos tras el check out de compra en un ecommerce o bonus extra al clicar en una newsletter.

Todo ello redunda en beneficio de la experiencia del usuario, en un escenario hasta ahora inaudito donde prima la relación personal frente a la comercial. Si se logra conjugar todo ello para conseguir aumentar la notoriedad, el posicionamiento de marca puede dispararse con el aumento de citas y enlaces del sector, lo que sin duda repercutirá en una posición de ventaja comercial tras la cuarentena.