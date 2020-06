Planas carga contra Díaz por la “desafortunada” campaña de inspecciones en el campo en busca de “esclavos”

Las disensiones en el seno del Gobierno continúan. La relación entre ministros del PSOE y de Podemos no pasa por su mejor momento. Y para muestra el último recado lanzado por el titular de Agricultura, Luis Planas, a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a cuenta de la campaña de inspecciones lanzada sobre las explotaciones agrarias. Planas ha afeado las formas con las que la Inspección de Trabajo ha sentado las bases de actuación de los equipos de inspectores, ya que se han utilizado expresiones “absolutamente desafortunadas”, tales como que deben investigar las “condiciones de esclavitud laboral” en las campañas agrícolas. En una entrevista en la cadena Cope, Planas ha dicho que es absolutamente “exagerado” y “fuera de la realidad” que en esas órdenes se especifique que se debe vigilar si “el trabajador presenta magulladuras” o si “están encerrados en el lugar de trabajo con signos visibles que indiquen que no puede abandonarlo”, o que se verifique si se han construido a su alrededor “alambradas” o se constate la “presencia de guardianes”.

El titular de Agricultura entiende que en este tipo de documentación previa a las campañas de vigilancia laboral es absolutamente normal dar unas instrucciones generales, pero cree que este año, el primero de Yolanda Díaz al frente del departamento, han sumado “unas palabras claramente desafortunadas, que hacen referencia a esclavitud o servidumbre. La esclavitud acabó legalmente en 1886 y, de hecho, muchísimo antes. En España no hay esclavos. Me parece absolutamente desafortunada esta expresión y nadie duda de la honestidad de nuestros agricultores y ganaderos. A veces hay algún ejemplo que no es precisamente edificante, pero no debe ponerse en tela de juicio ni tachar la reputación de todos nuestros agricultores y ganaderos, que lo hacen bien”, señaló Planas.

Planas se ha referido también al decreto ley sobre empleo agrario, que se prorrogará hasta septiembre, del que ha afirmado que “se ha cumplido el objetivo” de que no hubiera ni una sola tarea agraria sin cubrir. “Sobre todo hemos querido eliminar la preocupación de nuestros agricultores y, por eso, hemos prorrogado hasta el 30 de septiembre esta norma, porque es una válvula de escape que permite cubrir los puestos que no se podían ocupar en las actuales condiciones”. Para el ministro, “la flexibilidad de los contratos de inmigrantes y parados ha sido fundamental para que no quedara ninguna tarea agraria sin realizar”.

En cuanto a la dotación que se está negociando en Bruselas para la nueva PAC, espera que se logre un “buen acuerdo”. De momento, se tiene “una buena base de negociación”, aunque cree que llegar a una resolución que sirva a todas las partes será “muy difícil”, ya que el consejo de junio será por videoconferencia y es “un tema de calado que debería cerrarse con una reunión presencial”.