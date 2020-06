La suiza Six se hace con el operador de la bolsa española BME por 2.569 millones de euros

El Grupo Six, el operador de los mercados suizos, ha logrado el 93,16% del capital de Bolsas y Mercados Españoles (BME) en la opa lanzada sobre la empresa española y se convertirá, tras la liquidación de la oferta, en su accionista mayoritario. La oferta de Six ha sido aceptada por 77.899.990 acciones de BME durante el periodo de aceptación, que terminó el pasado viernes, según el resultado de la opa comunicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los accionistas de BME han vendido sus títulos a un precio de 32,98 euros, lo que supone que Six desembolsará un total de 2.569,1 millones de euros. La opa estaba condicionada a que fuera aceptada por, al menos, el 50% del capital de BME más una acción.

En un comunicado remitido por Six, el gestor de los mercados suizos ha destacado que la combinación entre ambas compañías creará un grupo diversificado con una fuerte presencia en toda Europa. La empresa resultante se convertirá, según Six, en el tercer grupo de infraestructuras de mercados financieros de Europa y en el décimo en el mundo por ingresos.

Operación estratégica

Six considera que esta operación fortalecerá los ecosistemas español y suizo, con la creación de centros de excelencia y con la aportación de nuevas capacidades a los participantes de las dos entidades, así como atrayendo a España nuevos fondos de capital globales. “El uso estratégico de la información y los datos financieros es cada vez más importante en las infraestructuras de mercado y esta combinación dará lugar a una entidad con la escala y la flexibilidad necesarias para seguir invirtiendo en soluciones innovadoras para sus clientes y socios”, ha añadido.

El consejero delegado de BME, Javier Hernani, ha asegurado que formar parte de Six es una noticia “fantástica” para la compañía española y que ambas entidades juntas tienen un modelo de negocio más sólido que les permitirá mejorar continuamente la oferta de productos y servicios, así como ampliar significativamente su alcance. “El grupo combinado podrá atender mejor las crecientes necesidades del mercado español y, al mismo tiempo, expandir su huella global. BME seguirá respondiendo a las necesidades de sus clientes y de su mercado, como parte de un grupo más fuerte, con gran interés en invertir e innovar”, ha añadido Hernani.

Por su parte, el presidente de Six, Thomas Wellauer, ha puntualizado que hoy BME y Six “se embarcan en una nueva era de crecimiento que ofrecerá nuevas oportunidades con beneficios inmediatos para los grupos de interés de ambas empresas y para las economías en las que operan”.

Tras la integración de BME en el grupo Six, el consejo de administración de la compañía española estará compuesto por un “porcentaje significativo de representantes españoles y reflejará la nueva estructura de propiedad”. Six, por su parte, propondrá dar entrada a dos consejeros españoles independientes de BME en su propio consejo. Además, Hernani será nombrado miembro del comité ejecutivo de Six con efecto inmediato