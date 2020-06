Renfe apunta a finales de año como nueva fecha para lanzar su AVE “low cost”

Renfe baraja finales de este año o principios del que viene como fechas probables para retomar el lanzamiento de su AVE “low cost”, el AVLO, cuya puesta en servicio, prevista para la pasada Semana Santa, se canceló el 15 de marzo por la pandemia del coronavirus. Durante la mesa redonda del “Summit Virtual Barcelona 2020″, el director director general de Estrategia y Desarrollo de Renfe, Manel Villalante, aseguró que el servicio “presumiblemente” se iniciará a finales de 2020 o principios de 2021.

Aunque la fecha no esté del todo cerrada, lo que sí dejó claro Villalante es que el AVLO se estrenará “antes de que la competencia lo haga”, en alusión a la compañía pública gala SNCF, una de las dos, junto al consorcio formado por Ilsa y Trenitalia, que competirá con Renfe en el AVE a partir del 14 de diciembre, cuando el sector sea liberalizado. SNCF, a través de Rielsfera, tenía previsto competir con la operadora española desde ese mismo día. Sin embargo, esta misma semana ha anunciado que, debido a la crisis del coronavirus, es muy probable que no desembarque en España hasta la primavera que viene. La compañía gala tiene intención de operar en España un servicio de bajo coste como el que ya utiliza en Francia a través de su filial Ouigo. Por eso, Renfe ha dejado siempre claro que es de vital importancia que las operaciones del AVLO arranquen antes que las de sus competidores para así alcanzar cuota de mercado y posicionarse antes que sus competidores.

Transformación de los trenes

Aunque el lanzamiento del servicio quedó aplazado por el coronavirus, Renfe ha seguido trabajando en el desarrollo de su filial de bajo coste. De hecho, Villalante, en el foro Innotren 2020 organizado por Executive Forum y Eurogestión, aseguró que en los talleres se ha seguido trabajando en la transformación de los trenes Talgo de la serie 112 que se utilizarán para prestar el servicio. La adaptación del último, aseguró, se terminará en semanas.

Hace apenas un par de semanas, el horizonte para el AVLO no parecía tan claro en el seno del Ministerio de Transportes. Durante una comparecencia en el Senado, José Luis Ábalos descartó que el servicio fuera a ponerse en marcha a corto plazo y no se atrevió a aventurar fecha alguna para su inicio. Ábalos se limitó a asegurar que no se daban las circunstancias para que el servicio arrancase. Puesto que es un servicio de bajo precio, como prefiere denominarlo Villalante, para que resulte rentable necesita altos índices de ocupación. Y, en este momento, pasajeros no le sobran a Renfe. La operadora calcula que, en el mejor de los casos, perderá el 46% de los viajeros de alta velocidad este año. Para 2021, en el mejor de los escenarios, prevé recuperar el 80% del tráfico que tenía en 2019, antes de la pandemia.

La puesta en servicio del AVLO estaba prevista para el pasado 6 de abril. Sin embargo, el 15 de marzo, cuatro día después de la declaración del estado de alarma por el coronavirus, la operadora pública anunció la cancelación de la puesta en marcha de su AVE “low cost”.Tras el anuncio, la compañía procedió a devolver el importe de los billetes a todos los viajeros que ya había adquirido billetes de estos trenes. En el caso de los comprados a 5 euros durante la oferta promocional, anunció que serían cambiados por otros para utilizarlos cuando se ponga en marcha el servicio.