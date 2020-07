La segunda vida de los alimentos

Ocho millones de toneladas de comida se tiran a la basura en España al año, un despilfarro en alimentos, agua, energía y dinero. Un tercio de la comida mundial sigue el mismo camino. Para combatir este desperdicio, el movimiento Too Good To Go y Edenred se han unido para liderar una iniciativa de educación a restaurantes y empresas. A través de una app móvil, Too Good To Go conecta a restaurantes y supermercados, entre otros establecimientos de alimentación que venden su excedente diario de comida, con usuarios que compran packs con esos alimentos de calidad a precio más reducido.

Too Good To Go está presente en 14 países europeos y bajo el lema #LaComidaNoSeTira llegó a España para reducir el desperdicio de alimentos y dar una segunda oportunidad a la comida no vendida antes de que acabe en la basura al final del día, así como concienciar y sensibilizar a la sociedad en torno a este problema. Por su parte, Edenred es la creadora de Ticket Restaurant® y líder en el sector de la retribución flexible, conocedora del sector de la restauración desde hace más de 40 años.

Gracias a esta alianza, ambas empresas llegan a una red más amplia de restaurantes y usuarios que quieran unirse a esta lucha contra el desperdicio alimentos. Además, ambas firmas desarrollarán materiales y campañas para la concienciación y difusión de medidas que ayuden a reducir la huella alimentaria en el sector. Según Manuel Asla, director de marketing de Edenred, «los propietarios de restaurantes ahora cuentan con esta posibilidad que les ayuda, por un lado, a no desaprovechar alimentos que están en perfecto estado y monetizarlo y, por otro lado, a llegar a un gran número de consumidores que tienen como filosofía el zero-waste”. Asimismo, Oriol Reull, director de Too Good To Go en España, afirma que «aún hay una gran labor que hacer sobre el despilfarro. España es el séptimo país europeo que más alimentos tira a la basura, lo que provoca una situación social, económica y medioambiental preocupante. Este acuerdo con Edenred, que conoce a la perfección el sector de la restauración y que está tan cerca de los propietarios de bares y restaurantes, nos va a permitir informarles y concienciar sobre el problema del desperdicio de alimentos y cómo ponerles solución».