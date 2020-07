La reclamación por cláusulas abusivas de su hipoteca puede alcanzar los 29.000 euros

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado ha conocer hoy su sentencia sobre gastos hipotecarios que afecta a unos ocho millones de consumidores. Las cantidades pagadas en concepto de gastos de hipoteca a raíz de una cláusula declarada abusiva deben ser devueltos al consumidor salvo que el derecho nacional disponga lo contrario, dicta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

¿Qué puedo reclamar?

La cláusula suelo es uno de los abusos hipotecarios más conocidos, pero no es el único. Muchos afectados se enteran de que su hipoteca no sólo tiene esta cláusula abusiva cuando acuden a profesionales a reclamar por ella, según explica la compañía online de servicios legales reclamador.es. También suelen ser habituales los gastos de formalización y el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), aunque este último está a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre si es abusivo o no.

Estos tres gastos hipotecarios suponen “todo un salto mortal” para los afectados, según valora la compañía, por lo que recomiendan que, “ante el abuso”, la solución es “la reclamación”. El proceso es el mismo, independientemente de la cláusula que se vaya a reclamar. En primer lugar, se debe intentar negociar directamente con el banco para que se supriman los gastos abusivos y se devuelvan las cantidades pagadas indebidamente. Si no se atiende el trámite en un plazo de dos meses, llegaría el momento de iniciar la vía judicial. La reclamación media por cláusula suelo es de 7.700 euros, por los gastos de formalización de la hipoteca es de 1.300 euros, mientras que la devolución del IRPH asciende hasta los 20.000 euros. Es decir, en total, la reclamación podría alcanzar los 29.000 euros.

Todas las cláusulas deben aparecer en el contrato de préstamo, explican desde reclamador.es. En el caso del IRPH, suelen encontrarse en la cláusula tercera, donde se fija el interés aplicable. Para saber si la hipoteca tiene cláusula suelo, habrá que revisar el apartado de condiciones financieras, donde suele aparecer como “cláusula financiera tercera bis”. No obstante, si el hipotecado encuentra alguno de estos abusos en su contrato, la compañía recomienda esperar hasta el próximo 24 de junio para iniciar la reclamación, cuando se conozca la decisión del TJUE sobre el IRPH.