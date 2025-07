Sabadell pagará un dividendo extraordinario de 2.500 millones tras la venta de TSB y eleva el precio de la opa

El Consejo de Administración de Banco Banco Sabadell ha acordado proponer a su Junta General de Accionistas la venta de su filial británica, TSB, a Banco Santander por un importe en efectivo de 2.650 millones de libras (3.100 millones de euros). Un importe que se elevaría a 2.900 millones de libras (3.400 millones de euros) considerando los beneficios estimados de TSB hasta el cierre de la operación, previsto para el primer trimestre de 2026.

De este modo, la entidad propondrá el pago de un dividendo extraordinario en efectivo de 50 céntimos por acción, equivalentes a aproximadamente 2.500 millones a la Junta que celebrará el próximo 6 de agosto, que deberá también rubrica la venta. El importe total a finales de 2025 sería aún mayor al sumar los 1.300 millones de euros que estima repartir con cargo al presente ejercicio y que elavaría la suma a repartir hasta los 3.800 millones.

El precio de 2.650 millones de libras implica que Santander pagará de 1,5 veces el valor en libros, a lo que añadirá el beneficio generado entre esa fecha y el cierre de la operación, que Sabadell estima para el primer trimestre de 2026. Dada la evolución prevista de TSB hasta entonces, la entidad vallesana prevé que el precio final ascienda a 2.900 millones de libras (3.400 millones de euros).

Banco Sabadell adquirió la entidad británica especializada en el negocio hipotecario en 2015 a valor en libros por un importe de 1.700 millones de libras. Desde entonces y hasta el primer trimestre de 2025, el banco informa que ha aumentado su libro de crédito de 26.400 a 36.400 millones de libras, al tiempo que ha mejorado su ratio de eficiencia del 80% al 67% y ha elevado su rentabilidad (ROTE) del 5,3% al 12.5%. Gracias a ello, Sabadell ha percibido en esta década 559 millones de euros en dividendos de su filial.

En la transacción firmada con Santander también se traspasarán los valores de deuda emitidos por TSB y suscritos por Banco Sabadell a su valor razonable (fair value) al cierre. El total de emisiones, en las que se incluyen valores perpetuos convertibles en acciones, obligaciones subordinadas y obligaciones senior no garantizadas, asciende a 1.450 millones de libras. Asimismo, Banco Sabadell se ha comprometido con Banco Santander a no competir en el mercado británico durante los 24 meses siguientes al cierre de la operación.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha destacado a través de un comunicado que "esta operación es beneficiosa para la entidad y sus accionistas, ya que supone una fuerte creación de valor, que permitirá repartir un dividendo extraordinario y, al tiempo, mantener nuestro nivel de capital por encima del 13%". Un beneficio que asegura "favorece a nuestros accionistas independientemente de la

existencia de la opa. Por tanto, si la Junta lo aprueba, se llevará a cabo aunque la opa decaiga".

Por su parte, el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, ha asegurado que "se trata de una oportunidad estratégica que no podíamos dejar pasar, ya que supone la venta de TSB a un múltiplo sobre su valor en libros muy atractivo". Además, el primer ejecutivo ha recalcado que "a partir de ahora centraremos nuestra estrategia en España, donde tenemos una gran capacidad de crecimiento tanto en negocio como en evolución bursátil, en comparación con las entidades comparables".