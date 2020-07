SEAT innova en formación adaptada a la industria 4.0

«¡Alerta! ¡Distracción! Conductor dormido». Así nos puede avisar en el futuro nuestro coche si detecta que cerramos los ojos o desviamos la vista de la carretera. Y con solo pulsar un botón, podremos graduar el nivel de opacidad o transparencia de las lunas. Son servicios innovadores que SEAT desarrolla en sus procesos de producción. Robots colaborativos, robots autónomos de transporte, drones que traen piezas, mantenimiento predictivo basado en big data, etc. son las nuevas tecnologías empleadas por la automovilística. Para que sus empleados estén a la vanguardia en su manejo y con la mirada puesta en la fábrica del futuro, SEAT ha puesto en marcha un nuevo proyecto de capacitación del personal. Junto al centro tecnológico Eurecat Academy y el Instituto de Formación Continua IL3 de la Universitat de Barcelona, ha diseñado el programa Industry 4.0 Academy, que consta de cinco módulos con una duración de tres meses cada uno, para que los empleados adquieran las competencias y conocimientos necesarios en el campo de la industria 4.0. «Buscamos transformar a los trabajadores que están en la línea de producción, es decir a aquellos que montan coches, para que adquieran las habilidades necesarias que les permitan afrontar los nuevos retos tecnológicos», explica Laura Carnicero, responsable de formación y desarrollo de SEAT y de la Escuela de Aprendices de la plantilla. En el proyecto, que arrancó el pasado enero, participan 80 empleados. Han cursado el primer módulo, Digital Factories. «Nuestra intención es crecer y acoger a más alumnos ofreciéndoles la oportunidad de mejorar su empleabilidad. Reciben un certificado de extensión universitaria del Instituto de Formación Continua de la Universitat de Barcelona y Eurecat Academy. Estudian temáticas que no se encuentran en la formación reglada convencional, como robótica colaborativa o conectividad de los coches o electromovilidad. Temas que se abordan con mucha profundidad», explica Carnicero.

El primer módulo, finalizado el 3 de mayo, tuvo una duración de tres meses, con dos sesiones presenciales (antes del Estado de alarma, la primera de las cuales estuvo enfocada a fomentar y motivar la transformación personal. El resto de sesiones se llevaron a cabo de forma interactiva a través de una plataforma online que gestiona el proceso. 77 de los alumnos del primer módulo han decidido continuar con la formación y desde el pasado 5 de mayo han iniciado el segundo, Manufacturing Technologies, que ahonda en el camino de la transformación tecnológica y que finalizará a finales de julio.

Mari Carmen García es una de las empleadas de SEAT que está cursando el segundo módulo: «Llevo 20 años en la fábrica de Martorell, siempre en montaje. Es la primera vez que he tenido la oportunidad de recibir una formación de este tipo. Aprendemos sobre inteligencia artificial, el funcionamiento de los robots colaborativos, entre otras materias. Se agradece que una empresa nos enseñe nuevas cosas».

Sonia Maestre lleva desde 2011 trabajando en el área de montaje de SEAT y desde 2015 en el área de pintura. Está acabando el segundo módulo que compagina con su trabajo en la fábrica. «Me conecto todos los días al foro. Cuando trabajo en el turno de noche me formo por las mañanas. He aprendido a estudiar de nuevo y cosas que sabía que se hacían la empresa pero que no conocía en detalle, como por ejemplo la tecnología que rodea al área de pintura. A través de Big Data se pueden analizar fallos para que en el futuro no vuelvan a cometerse», explica Maestre.

El 90% de la formación es online, y acompañada por tutores. La superación del primero de los cinco módulos que conforman el programa de Industry 4.0 Academy supone un paso adelante en la capacitación de los trabajadores en competencias que en un futuro serán necesarias en SEAT. El resto de módulos de este programa que faltan por cursar son Electric mobility, Industrial Organization y Soft skills.

Escuela de Aprendices

La automovilística sigue impulsando su Escuela de Aprendices, que este año ha cumplido 63 años de historia, dirigida a estudiantes de Formación Profesional (FP) Dual. Una FP de ciclo superior, que cuenta con más de 5.000 horas de formación académica y práctica durante tres años. «Los alumnos estudian una formación reglada, oficial y además añadimos mucho contenido tecnológico relacionado con la industria 4.0», explica Laura Carnicero.