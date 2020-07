El turismo carga contra Simón y exige a Sánchez que reaccione ya

Las reacciones de la industria turística ante las malas noticias procedentes de Europa y de nuestros principales mercados emisores, como Reino Unido y Alemania, no se han hecho esperar. “Los efectos de esa cuarentena serán devastadores para la actividad turística y el empleo, dando la puntilla a la temporada que se había iniciado renqueante y acabará anticipadamente, dejando cientos de miles de empleos en el alero a fines de octubre y miles de negocios sin abrir o insolventes con todas las consecuencias que a su vez, conllevará para el 2021 y años sucesivos”, asegura en un duro comunicado el lobby turístico Exceltur

En esa tesitura, tal y como lamentan desde Exceltur “sorprenden las inaceptables declaraciones del doctor Simón, alegrándose y agradeciendo las, a su entender, muy acertadas decisiones tomadas por Bélgica y UK”, a pesar del descalabro que generará para el turismo y el empleo y los más de 10.000 millones de pérdidas de valor, que ha supuesto a las empresas turísticas españolas cotizadas en bolsa.

“Nunca nos habíamos sentido más desamparados por una persona, que en sus intervenciones en nombre del Gobierno de España, avalase la sinrazón de unas decisiones externas que afectan al turismo, en parte causadas por unas explicaciones oficiales mal expuestas y/o una manifiesta falta de voluntad para contraargumentarlas, con datos, que pudieran neutralizarlas”, lamentan desde Exceltur.

Desde el conglomerado turístico se lamenta la decisión unilateral impuesta por Reino Unido, así como, las anteriores de países como Noruega, Holanda, Bélgica y de Francia, recelando de la evolución del Covid en España, donde en varios lugares, incluso es mejor que la de los países que nos imponen la cuarentena e incluso la de otros países que se han salvado de ellas. “Ello hipoteca nuestra reputación país y revela la necesidad de la mayor anticipación diplomática y mejora de la comunicación sanitaria, interna y externa, para no suscitar alarmismos equívocos que conlleven decisiones radicales”.

Tal y como afirma el comunicado, la patronal turística siente que “en estos momentos más que nunca, el Gobierno debiera procurar que sean los representantes más objetivos los que informen sobre el COVID, sin alentar ni enfrentar más, la dicotomía entre sanidad y economía. Ello es clave, cuando se acerca el otoño, donde los mayores dramas sociales, y no solo del turismo, vendrán no tanto del COVID, sino del derrumbe de actividad y falta de empleo que dejará a cientos de miles de familias en precario”.

Exigencias al Gobierno

Aunque el daño reputacional ya está hecho y resulta poco realista pensar que las decisiones puedan revertirse a tiempo, para salvar lo poco que ya queda de la actual temporada turística, del descalabro que nos espera, Exceltur aprovecha este nuevo mazazo al turismo para solicitar del Gobierno y de nuestro presidente la más decidida y urgente actuación en pro de:

• Una intensa acción diplomática, acorde al liderazgo que se le supone a España en el ámbito turístico y en el de su acreditado sistema sanitario, para reconducir y neutralizar con datos científicos y explicaciones más convincentes, los recelos suscitados sobre nuestra evolución del Covid. Es decir, tanto entre los países europeos que hoy desaconsejan visitarnos, como anticiparnos a otros terceros países que pudieran estar considerándolo, comunicando en paralelo, los muchísimos esfuerzos que se están haciendo en la dirección correcta, de procurar la mayor seguridad para los visitantes y residentes.

• Unas intensas gestiones a nivel de la UE, para lograr consensuar por fin, y por arduo que suponga, una posición uniforme en Europa, bajo unas mismas reglas y procedimientos con los que abordar todos las medidas de seguridad exigibles para viajes intraeuropeos y extraeuropeos, previos y posteriores al viaje. Asimismo, para todas las restricciones ante las posibles incidencias, a ser previstas y reguladas con antelación, para evitar decisiones súbitas y unilaterales por parte de países individuales, saliéndose del marco preacordado.

• Procurar el respaldo y compromiso ineludible y unánime de las CC AA, en la inminente reunión de presidentes convocada el viernes por el presidente Sánchez, que asegure que España sigue poniendo todos los medios y coordinación territorial y nacional precisa, para abordar/contener con todas las garantías, los rebrotes del virus y trasladarlo a la opinión pública nacional e internacional, con la comunicación más profesional posible.

• Asegurar para el turismo, el sector de la economía española (y europea) que resultará más golpeado por los obligados efectos desfavorables directos e inducidos por el COVID, una relevante dotación de recursos líquidos y transferibles (no más avales ICO ni más préstamos, inadecuados para refinanciar pérdidas obligadas), que aseguren en el cuarto trimestre de 2020, la supervivencia del mayor número de empresas viables y su empleo. Entre ellos, no menos de un 30.000 mills de los 140.000 mills de € recién pactados en Europa para España y en similar proporción entre transferencias y créditos. Es decir, cantidad que en función del descalabro y daños incurridos por el sector, supera obligatoriamente como bien apuntan los Comisarios Europeos responsables del plan, el criterio de reparto según el peso del turismo sobre el PIB y que a su vez, debe costear la extensión obligada de los ERTES en condiciones favorables (no más recortes).

• Levantar la incomprensible restricción, que al día de hoy, aun parece que existe, en el preacuerdo aún pendiente de firma, entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda, para que el turismo pueda calificar de los usos finalistas a los que se puedan destinar la partida de gasto que contra una parte de los ahorros retenidos, está previsto que Hacienda les libere próximamente. De mantenerse la actual cerrazón del Ministerio, que no comparten un buen número de municipios de todos los colores políticos, supondría un inexplicable desdén y falta de sensibilidad, ante un sector, hoy más golpeado y necesitado que nunca de apoyos y recursos, en este caso municipales, obviamente sujeto a los que libremente y caso a caso, cada alcalde decidiese aplicar en beneficio del sector turístico.