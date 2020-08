Yolanda Díaz asume ya que habrá extensión de los ERTE hasta diciembre

“No tendría sentido dejar caer ahora un sistema de protección tan importante como el que se ha diseñado con los ERTE desde del Gobierno de España”. La ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Yolanda Díaz, abrió así la puerta a la posibilidad de que se puedan prolongar los expedientes de regulación de empleo temporal hasta diciembre, una vez haya finalizado la extensión que se ha aprobado hasta septiembre. “El Ejecutivo nacional no ha creado un sistema de protección para dejarlo caer”, explicó a los periodistas tras la reunión que mantuvo la Mesa de Diálogo Social de Baleares, en la que aseguró que el Gobierno central continuará protegiendo con este recurso a los trabajadores y a las empresas , porque precisan “certidumbre”.

Según los datos aportados por Díaz, “el sistema implantado por el Gobierno -sigue insistiendo en esa afirmación cuando los expedientes temporales llevan vigentes más de treinta años- ha salvado a más de 550.000 empresas y a 3,4 millones de trabajadores en España”. Aunque no quiso confirmar esa posible extensión hasta diciembre de todos los ERTE, sí que puso en valor la bonificación a los fijos discontinuos, recordando que “es la única medida que, de momento, se ha extendido hasta el 31 de diciembre”. En este sentido, ha asegurado, “se trabajará para evitar que los fijos discontinuos no se queden sin protección social por no tener período efectivo de ocupación al no tener campaña turística”.

Por otra parte, Díaz anunció que el Ministerio de Trabajo, junto con la Mesa de Diálogo Social de España -integrada por patronal y sindicatos-, se trasladarán a finales de agosto o bien a principios del próximo mes de septiembre a Baleares para celebrar nueva negociaciones. “El objetivo es compartir una agenda de trabajo intensa para acertar en las medidas laborales y económicas que puedan acompañar a esta comunidad autónoma”. Entiende la ministra que esta agenda compartida será “clave” para que “los agentes sociales conozcan ‘in situ’ la especificidad de Baleares que no tiene nada que ver con la de otras comunidades”, demostrando así ser consciente la ministra de la “singularidad” del archipiélago. Con todo, ha apuntado que este anuncio se ha hecho atendiendo a la necesidad del Ministerio y de los agentes sociales de mantener la comisión tripartita que “se va a convocar este mes de agosto para ir analizando sector por sector, economía por economía y comunidad por comunidad” la situación tras la pandemia.