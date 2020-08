Los locales de ocio nocturno serán clausurados a lo largo de esta semana

Todas las comunidades, a excepción de La Rioja, harán efectivo a lo largo de la próxima semana el cierre del ocio nocturno, una de las once nuevas medidas acordadas por unanimidad el viernes entre el Gobierno y las autonomías para hacer frente a los brotes de coronavirus. Las rubricaron en bloque y ahora solo falta que cada comunidad redacte las disposiciones correspondientes para que se lleven a la práctica, aunque en el caso de La Rioja este paquete de medidas se encuentra en vigor desde este mismo sábado, fecha en el que han sido publicadas en su Boletín Oficial. El Gobierno recuerda que las restricciones y recomendaciones en siete ámbitos -el ocio nocturno, la hostelería, los centros sociosanitarios, los eventos multitudinarios, los cribados específicos y el consumo de alcohol y tabaco- deberán ser publicadas por cada administración autonómica para proceder a su ejecución.

Son once medidas de prevención y contención de la covid-19 de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional que se generalizarán a partir de la próxima semana. En Castilla y León, por ejemplo, se publicará el acuerdo hoy y entrará en vigor como en Galicia, a las 00:01 horas del lunes; en Navarra se aprobará el miércoles, y en Baleares esperan publicar las medidas el lunes o el martes. No obstante, en Baleares ya están cerradas las discotecas, por lo que las medidas pactadas afectarían a los bares de copas y a los establecimientos de hostelería. Pero además tendrá que detallar, como el resto de autonomías, la prohibición de fumar en la calle y en terrazas cuando no se garantice una distancia mínima de dos metros entre el fumador y el resto de personas, y las limitaciones de visitas en las residencias de ancianos.

En Asturias también entrarán en vigor la próxima semana las medidas, pero ya desde el pasado 29 de julio estaba prohibida la consumición en barra a partir de medianoche en establecimientos de hostelería y solo se autorizaba el servicio en mesa desde esa hora. Además se fijaba las dos de la mañana como límite horario, se prohibía admitir clientes desde la una y media, y se recomendaba además no fumar en las terrazas.

Euskadi, por su parte, bajará el próximo lunes un peldaño en la denominada "nueva normalidad" con la declaración de la emergencia sanitaria, de la que se derivarán mayores restricciones en aforos, agrupaciones de personas y horarios de hostelería, además de zonas de confinamiento si se dan situaciones de peligro.

Las primeras consecuencias no se han hecho esperar y se han sumado a las prohibiciones de viajar a nuestro país y las cuarentenas de las mayoría de esos países a los turistas que nos visitan. El sábado, los turoperadores alemanes han comenzado a cancelar los viajes programados a las islas Baleares tras la decisión del gobierno alemán de incluir a toda España, salvo las islas Canarias, en la lista de zonas de riesgo por los brotes de covid-19. La posibilidad de un tramo final del verano sin apenas turistas alemanes ha activado una nueva alerta roja en el sector, que sobrevive raquítico a causa de las restricciones a causa de la pandemia y ya sufrió un varapalo similar hace semanas con la decisión del Reino Unido de establecer cuarentena obligatoria para los viajeros procedentes de España.

El Ministerio alemán de Exteriores ya puso a finales de julio a Aragón, Cataluña y Navarra en su lista de territorios dudosos para hacer turismo. Finalmente, la multiplicación de brotes ha llevado a aquel país a desaconsejar los viajes no esenciales a España, incluidos los de las islas Baleares, el destino “top” para los germanos y que en principio será el que encajará peor este duro golpe.