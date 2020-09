PSOE, Podemos y ERC rechazan la propuesta del PP para no congelar el sueldo de los funcionarios y las pensiones

Todo se ha quedado en un intento. Como ya se esperaba, la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso ha rechazado este miércoles una proposición no de ley con la que el PP llamaba al Gobierno a no reducir o congelar las retribuciones de los empleados públicos ni las pensiones el próximo año. Así, el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, y el PRC han votado en contra, mientras que el PP, Vox y Ciudadanos han votado a favor. JxC y el PNV han optado por abstenerse. La mayoría del bloque de izquierdas ha rechazado así que la Cámara inste al Gobierno a asumir el compromiso de no congelación de pensiones y sueldos públicos cuando el Ejecutivo está inmerso en pleno proceso de negociación con las fuerzas políticas para tratar de sacar adelante las cuentas públicas del próximo año.

En defensa de la iniciativa, la diputada ‘popular’ Llanos de Luna ha acusado al Gobierno de “volver a las andadas”, por no descartar una congelación de sueldos públicos para el próximo año, recordando que ya recortó estas retribuciones en la anterior crisis, y exigiendo el cumplimiento íntegro del acuerdo salarial con los sindicatos de la Administración. Las respuestas a su intervención no han sido suaves. “Me decepciona que un partido que ha tenido que asumir responsabilidades vaya poniendo el dedo en la llaga”, ha dicho Ferrán Bel, de JxC, mientras el diputado del PRC, José María Mazón, veía una “irresponsabilidad” la iniciativa del PP. “Es un ejercicio de cinismo inaceptable”, ha abundado, por parte de ERC, Pilar Valluguera, que cree que la iniciativa se presenta “básicamente para molestar”. En todo caso, ha advertido de que no estaría de acuerdo con una congelación, pero no comparte “la generación de falsas esperanzas y rumores inciertos”, como los que se plantearían con esa iniciativa.

Unidas Podemos, a través de su diputado Pedro Honrubia, ha asegurado que rechaza cualquier recorte de retribución a los trabajadores, pero ha reivindicado la necesidad de tener unos nuevos Presupuestos, al igual que ha pedido Uxía Tizón, del PSOE, que le ha afeado al PP plantear esta iniciativa, y no ante la Comisión de Hacienda.

El portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, ha reprochado al PSOE a través de las redes sociales la oposición del grupo socialista a esta iniciativa y que haya votado contra la moción, sometida a votación telemática al término de la sesión plenaria durante un plazo de dos horas, y cuyos resultados se harán públicos posteriormente en la web del Senado. “Ayer Calvo habló mucho del tardofranquismo y otras tonterías. Hoy el PSOE vota en contra de la propuesta del PP para no congelar las pensiones en 2021. A ella le preocupa lo primero. A millones de españoles nos preocupa lo segundo”, ha apuntado Maroto en un tuit.

El texto que el PP había sometido a debate recordaba que ya el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acometió la congelación de las retribuciones de los pensionistas y además rebajó el salario de los funcionarios un 5%. Y a renglón seguido advertía de que “ahora, con el Gobierno social-comunista de Sánchez, los pensionistas se van a encontrar en la misma tesitura, y si hablamos de los funcionarios, otro tanto de lo mismo” porque, añadía, este Ejecutivo “está planificando otra bajada de salarios en la función pública”.