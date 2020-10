“Como somos los más tontos de Europa y el Gobierno no sabe qué hacer, demoniza a la hostelería”

Directo y a la yugular. El presidente de la patronal de la hostelería, José Luis Yzuel, no ha podido ser hoy más contundente es sus críticas al Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus. En especial, en lo que atañe a los bares y restaurantes, establecimientos que, a su juicio, han sido “demonizados” de forma injusta. La situación, ha asegurado Yzuel, es “dramática”, con una caída de la facturación en lo que va de año del 50%. “Y como no saben qué hacer, como no tienen ni idea, como somos el desastre, los más tontos de Europa, los últimos de la fila, pues se demoniza a la hostelería y se la está arruinando gratuitamente", ha declarado con contundencia Yzuel durante un acto organizado por Makro para celebrar el Día de la Hostelería.

Yzuel ha defendido que la hostelería no es la principal responsable de los rebrotes como, según ha dicho, las autoridades están dando a entender. Hostelería de España maneja tres informes que, según aseguran, demuestran que en Gran Bretaña, Holanda y Francia, bares y restaurantes apenas han sido los responsable del 3%, 4% y 6% de los nuevos focos, según ha dicho Yzuel. Por eso no entiende las restricciones tan severas que se están imponiendo a un sector que, como ha explicado, ha hecho los deberes y lo que necesita son “muchas ayudas” para sobrevivir.

Desprecio del Gobierno

El problema de fondo para el sector es que el Gobierno de Sánchez e Iglesias no tiene a la hostelería en su punto de mira. La está ignorando. Yzuel ha lamentado que durante la presentación de los planes para canalizar la ayudas de la UE, Sánchez no mencionase ni una sola vez a la hostelería. Pero ha clamado todavía más contra las palabras que pronunció horas más tarde Pablo Iglesias en las que aseguró que se trata de un sector que no aporta valor. “Somos líderes en el mundo, la envidia del mundo. Pero aquí no sólo no se nos envidia sino que se nos ningunea. Yo creo que lo que quiere es que cierre ese 30% de establecimientos -unos 100.000- que ahora mismo están en peligro”, ha lamentado.

A pesar de su contundente carga, Yzuel espera que el Gobierno recapacite y las ayudas lleguen. Si no, ha advertido, esto va a ser “un auténtico desastre”. Hay sectores, como los de catering, eventos o alta cocina, que están arrasados, según ha explicado. Y aunque algunas zonas menos afectadas por los rebrotes han podido capear mejor la situación, el panorama global es muy desalentador, según ha asegurado. Según sus cálculos, en el centro de Madrid, por ejemplo, muchos establecimientos no superan el 30% de la cifra de negocio que tenían hace un año, lo que pone en riesgo muy serio su viabilidad.

Marta Blanco, presidenta de Internacional de CEOE, sin usar un calibre tan grueso como Yzuel en sus críticas, también ha pedido apoyo para un sector que ha recordado genera el 6,2% del PIB pero cuya cadena de valor se extiende más allá de ese porcentaje y afecta a un sector clave como es el turístico.