Ábalos para los pies a Iglesias y afirma que el precio del alquiler no se limitará en los Presupuestos

Pablo Iglesias asegura que, de no ser por Podemos, muchas de las políticas sociales del Gobierno -como el ingreso mínimo vital, sin ir más lejos- nunca hubieran salido adelante. Que su formación es la que aprieta para llevar a buen término un programa reformista de izquierdas de verdad. Pero sus esfuerzos se han topado ya no pocas veces con el muro de su socio de Gobierno. Y volverán a hacerlo en la confección de los Presupuestos del año próximo. La semana pasada, el líder de la formación morada aseguró al Sindicato de Inquilinos que “tratará de negociar” en el seno del Ejecutivo la introducción de la limitación del precio de los alquileres en las cuentas públicas. Pero la negociación parece ya muerta antes de nacer, pues el PSOE no se plantea ceder a esta demanda.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha considerado hoy que la limitación de los precios del alquiler tendrá que esperar a que se despejen “todas las incertidumbres” que arroja la pandemia en el mercado de vivienda. En una rueda de prensa tras la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Ábalos ha reconocido que este compromiso forma parte del acuerdo programático de Gobierno y hay que cumplirlo, la cuestión es “cuándo”. Ábalos ha insistido en que en la situación actual de pandemia el mercado “no se comporta de forma normal” y por tanto es importante tener un análisis más adecuado del mercado para ver cómo se plantea.

El argumento esgrimido por la mano derecha de Pedro Sánchez para frenar los planes de Iglesias es similar al que empleó en junio. Entonces, tras presentar el índice de referencia de los precios del alquiler, ya dijo que no era el mejor momento y que el compromiso, rubricado en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, es hacerlo a lo largo de la legislatura.

Ábalos ha informado de que desde su ministerio se ha sacado a debate público el anteproyecto de ley de Vivienda Estatal, “será la primera ley de vivienda estatal de la democracia” y puede ser, ha dicho, el marco jurídico en el que encaje este instrumento. El comentario de Ábalos choca con lo asegurado por el Sindicato de Inquilinos de Madrid, que tras su encuentro con Iglesias se mostró optimista y aseguró que la cartera de Derechos Sociales que dirige el vicepresidente del Gobierno les ha comunicado que ya se está trabajando en un borrador de una ley que incluya, entre otras cuestiones, un límite a los precios de los alquileres y la fórmula legal de cómo se va a materializar.