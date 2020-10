Los empresarios han pedido a la sociedad que vuelva la vista hacia la recuperación económica y que se deje de fiar todo a la aparición de una vacuna. “Las empresas tienen que ganar dinero. Esto de la salud y la economía lo hemos hecho mal. Es como respirar o comer. Por mucho que comas, hay que respirar. Eso de quédate en casa, está muy bien pero si nos quedamos los 50 millones de españoles en casa a ver quien nos va a vender papel higiénico”, ha afirmado el presidente de Mercadona, Juan Roig, en su intervención durante el XIX Congreso de Directivos CEDE. En un coloquio junto al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, moderado por la ex ministra Elena Salgado, consejera de Saba Infraestructuras, Roig ha incidido en que “como no prestemos atención a la economía, nos va a venir una crisis brutal”. "Nos hemos desviado demasiado hacia la salud y hay que conjugar salud y economía. Hay que estar pico y pala y no estar tanto hablando de la vacuna”, ha concluido Roig.

En este sentido, el presidente de Bankia, ha remarcado que “nos tenemos que adaptar a vivir en esta situación” y “no hablar tanto de la vacuna”. Para Goirigolzarri, fiarlo todo a la vacuna es contraproducente “porque crea unas exceptivas y falsas esperanzas que pueden quedar frustradas y porque nos olvidamos de conjugar salud y economía”. “Hay que salvar vidas y crear puestos de trabajo y para eso necesitamos un presupuestos concentrados en la creación de riqueza, un proceso de cambio profundo en formación en las políticas activas de empleo”.

A este respecto, los empresarios han rechazado los cierres masivos de actividades, como el de la hostelería en Cataluña. Sobre un posible toque de queda en toda España y su encaje legal, los empresarios lo consideran un mal menor. “Una cosa es cerrar a las 11 y otra todo el día. No podemos morirnos de hambre”, han defendido.

Pallete y Reynés apuestan por la digitalización y la revolución verde

Por su parte, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha preferido destacar quem, como consecuencia de la pandemia, la digitalización se ha acelerado en España “entre tres y cuatro años”. "Es la primera revolución tecnológica que pilla a nuestro país a la vanguardia. España tiene hoy la mejor red de Europa” y suma “más fibra que Reino Unido, Italia, Alemania y Francia juntas”.

En el debate junto al presidente de Naturgy, Francisco Reynés, Álvarez-Pallete ha destacado que "la digitalización ya no es una opción, está aquí, y las empresas que no nos adaptemos sufriremos más”. El presidente de Telefónica prevé que esta “disrupción tecnológica” aumente el Producto Interior Bruto (PIB) hasta dos puntos porcentuales, y la productividad de las pymes, entre un 15 y un 25 %.

El presidente de Naturgy, por su parte, ha defendido que la transformación energética “va a ser uno de los motores tractores de inversión”. Reynés confía en que los planes puedan canalizarse en “proyectos concretos” impulsados económicamente por estas empresas y por una dotación “adecuada” de los fondos europeos. “No queremos sino que vamos a ser impulsores de la economía del neutrógeno, de la generación distribuida, y de la digitalización de las redes, que van a ser los tractores de esos proyectos de desarrollo”, ha indicado.