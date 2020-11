Todo lo que debes saber antes de comprar un producto reacondicionado

La vida útil de los productos tecnológicos cada vez es más corta. Es lo que se conoce como obsolescencia programada, y consiste en que los propios fabricantes limitan la duración de sus artículos para obligar al consumidor a sustituirlo al poco tiempo de comparlo.

Comprar un nuevo teléfono cada dos años es un gasto que muchos consumidores no pueden asumir. Sin embargo, hay una opción atractiva para ahorrarse dinero a la hora de cambiar de teléfono móvil o de televisor y hacer un consumo más sostenible: los productos reacondicionados.

¿Qué son los productos reacondicionados?

La compra de productos reacondicionados es la forma de dar una segunda vida a dispositivos que se han quedado obsoletos para sus antiguos dueños, pero que aún funcionan correctamente. Últimamente son artículos muy populares en plataformas de comercio electrónico porque son más baratos que los productos nuevos y muchos de ellos tienen una garantía de hasta dos años. Estos dispositivos “han sido inspeccionados, limpiados y restaurados para su funcionamiento óptimo”, explica Cristina Moya, directora de comunicación de eBay.

Por lo tanto, no se trata de un producto nuevo. La Organización de Consumidores y Usuarios indica que se considera “reacondicionados” a aquellos artículos nuevos que se han devuelto tras abrir su caja, dispositivos de exposición y los de segunda mano, reparados y restaurados. El gran problema es que los usuarios no saben realmente como llegará el producto, por eso la OCU recomienda fijarse en el tipo de garantía que ofrecen y si tienes o no la capacidad de ejercer el derehco de desistimiento si el producto no cumple con tus expectativas.

¿Qué beneficios ofrecen los productos reacondicionados?

Precio, calidad, garantía y sostenibilidad son los factores más atractivos de los productos acondicionados. Al tratarse de artículos que no se encuentran en las mismas condiciones que un dispositivo nuevo, su precio es menor y permiten un gran ahorro sin renunciar a la calidad de un artículo de alta gama. “No tienen nada que envidiar a un ejemplar no reacondicionado”, explica Bartolomé Rigo, experto en tecnología conocido como Camionero Geek en redes sociales, tras probar una serie de productos reacondicionados de eBay.

Consejos a tener en cuenta antes de comprar productos reacondicionados

Lo primero que hay que tener claro es que no se trata de un producto nuevo. Cuando la tienda etiqueta el dispositivo como reacondicionado (también puede aparecer como “renewed”, “refurbished”, “outlet”, etc.) hay que asumir que es de segunda mano y valorar si te interesa o no.

Compara los precios con otras tiendas y con el producto nuevo para comprobar si se trata de un ahorro real. “Desconfía de grandes descuentos ya que muchas veces están calculados sobre el precio de referencia o recomendado por el fabricante y posiblemente esté desactualizado”, explican desde OCU.

La ficha de producto ofrece mucha información, como la política de devolución, detalles, condiciones de envío, comenta Camionero Geek. Revisa bien el producto antes de utilizarlo. La Organización de Consumidores y Usuarios recomienda grabar la apertura del paquete hasta identificar que el artículo es realmente lo que se ha comprado.