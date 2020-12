El Ibex mantiene los 8200 puntos

El Ibex anota otro 0,35 % en el marcador en una jornada donde un calendario macroeconómico ligero no ha influenciado el comportamiento de los mercados. aún habiendo conocido la mejora en el dato interanual de la producción industrial de octubre en España, se esperaba una caída del 2,6% mientras que el dato finalmente publicado en la apertura del 1,6 % apoyaba levemente la subida. La decisión de tipos de interés del Banco de Canadá no ha tenido su efecto en el mercado dado que ha sido exactamente lo que se preveía. sin embargo el incremento de 15 millones de barriles en Estados Unidos cuando se esperaba un retroceso de 1,5 millones de barriles al día hace retroceder al barril de crudo Brent 0,3% y al barril de Texas, más sensible a este dato, más de un -0,7 %.

Dentro del Ibex 35 los sectores más tradicionales han apoyado las subidas con IAG al mando por encima del 4,5%, seguida de Repsol un 4,3% y Telefónica un 3%. Esta última daba a conocer su dividendo, mediante script dividend que empezará mañana y terminará el próximo día 30 de diciembre. Esto supone un 5 % de rentabilidad para el inversor o si hay pleno de adquisición de nuevas acciones el equivalente a una ampliación de capital del 5% de la compañía. los bancos también se suman y salvo el Banco Santander que retrocede 0,5% el resto de entidades bancarias remontan por encima del 1 %. El farolillo rojo vuelve a ser PharmaMar que retrocede más de un 2,6%, seguido de Amadeus un -2,3 % y Naturgy un -1,4 %.

El sentimiento de riesgo de la jornada de hoy ha hecho retroceder al oro y la plata un -1,3 % y un -1,7 % respectivamente.En divisas el euro dólar cae por debajo de la marca de 1,21$ mañana estaremos pendientes de la decisión de tipos del Banco Central Europeo y de la rueda de prensa posterior de Christine Lagarde, dónde comunicar a las novedades respecto a su política monetaria y dará más detalles de la guía para el próximo año. También conoceremos los datos del PIB del Reino Unido y producción manufacturera e industrial, así como el IPC Estados Unidos y las solicitudes de prestación por desempleo semanales del país norteamericano.