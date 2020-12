Carmen Calvo: “No subiría el salario mínimo ahora”

La vicepresidenta primera del Gobierno ha entrado en el cuerpo a cuerpo con el resto de sus compañeros del Consejo de Ministros a costa de la eventual subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que planea la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Carmen Calvo se muestra rotunda: “No subiría el salario mínimo ahora”. Así lo ha señalado la vicepresidenta del Gobierno en su entrevista en Al Rojo Vivo. “Hemos estado en un período de dos años en los que ha subido el SMI un 29%. Estamos aquí”, ha añadido Calvo, que invita a buscar un país que haya subido el salario mínimo un 29% en menos de dos años.

Preguntada por las palabras de la ministra Yolanda Díaz, que ayer defendía, también en ARV de LaSexta, una subida del SMI, la vicepresidenta Calvo ha evitado entrar en polémica: “Yo no tengo que discrepar de ningún ministro, no es mi tarea”, ha señalado. La vicepresidenta insiste en que el Ejecutivo mantiene su compromiso con el salario mínimo: “Ahora no, pero tendrá que seguir subiendo. Es el compromiso de investidura del presidente Sánchez”.

Con sus declaraciones públicas, se suma a la facción socialista, capitaneada por Nadia Calviño, en la que se encuentra los ministros de Hacienda y Seguridad Social, contraria a subir, en estos momentos, el SMI por el coste en términos de destrucción de empleo que tendría un alza en plena recesión económica.