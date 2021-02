Las restricciones aceleran la destrucción de la hostelería y el pequeño comercio: 6.500 menos en enero

Que la crisis derivada del coronavirus se ceba especialmente con los menos pudientes es una realidad que nadie va a descubrir a estas alturas. Si a esta se le ponen cifras -y más aún, comprendidas en un período de tiempo pequeño-, resulta devastador: los datos de afiliación a la Seguridad Social en enero suma la destrucción de 3.338 pequeños establecimientos de proximidad y 3.120 de negocios hosteleros. Cerca de 6.500 negocios arruinados en enero.

Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) exigen una intervención inmediata por parte del Gobierno para subsanar esta situación. En un comunicado emitido en su página web, la confederación asegura que “miles de pequeñas actividades económicas están al límite, el consumo interno está absolutamente paralizado y esta situación es agónica para los sectores más afectados por la pandemia”. Por ello, aseguran que es fundamental la consecución de planes de rescate por sectores que ayuden a los autónomos y, especialmente, a aquellos con más pérdidas.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, asegura que “parece que la situación que percibimos los que estamos en la economía real no es la misma que se observa en determinadas esferas políticas, y esto no sólo está produciendo un daño irreparable en el ámbito económico, también en la desafección y confianza en los que dirigen nuestra economía”.

El mismo insiste: “Si no se conocen las necesidades urgentes de nuestro colectivo, las medidas que se adopten serán infructuosas. No queremos más créditos ICO, no los necesitamos, los autónomos no pueden endeudarse más, lo que precisan cuanto antes son ayudas directas para asumir los gastos corrientes a los que se enfrentan cada mes, ese es el gran problema de nuestros negocios”.