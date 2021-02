Ábalos y Pablo Iglesias, también en guerra abierta y pública por la Ley de Vivienda

La guerra entre los integrantes de la coalición de Gobierno parece infinita y cada día más pública. Las diferencias que en un principio PSOE y Podemos parecían resolver de puertas para adentro ahora se han convertido en reproches públicos con luz y traquígrafos. La penúltima trifulca con los medios de comunicación de testigos tiene que ver con la Ley de Vivienda. El proyecto tenía que haber estado listo para ser enviado al Consejo de Ministros a finales de enero. Pero las evidentes diferencias que separan a ambos partidos tanto en el fondo como en la forma de la norma lo fueron retrasando y el PSOE decidió que lo mejor era seguir negociándolo después de las elecciones catalanas del pasado domingo. Pero la prórroga no ha servido para templar los ánimos. Más bien parece que ha contribuido a caldearlos más, como lo demuestran el cruce de acusaciones gruesas que ambas formaciones se hicieron ayer.

Los equipos de la Vicepresidencia segunda que dirige Pablo Iglesias, representada por la secretaria de Estado para la Agenda 2030 Ione Belarra, y del Ministerio de Transportes (Mitma) de José Luis Ábalos, encabezado por el secretario general para la Agenda Urbana y Vivienda David Lucas, retomaron las negociaciones sobre el anteproyecto de ley. Un encuentro, el tercero desde mediados de enero, que sólo sirvió para constatar que el proyecto sigue bloqueado y que las diferencias entre ambas partes siguen siendo profundas. El PSOE considera que el planteamiento de Podemos es “sectario” y que, a diferencia de lo que ellos quieren, no integra a toda la sociedad. “El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabaja para impulsar una Ley de Vivienda que pretende ser representativa de toda la sociedad española, que nazca desde el acuerdo con todos los sectores sociales, que huya de sectarismos y piense en todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en los más vulnerables”, aseguraron fuentes del Departamento de José Luis Ábalos.

El equipo de Lucas entregó al de Belarra un documento con las líneas maestras que debería recoger el texto legal. En el documento se analizan aspectos como el objeto y fines de la ley, la función social y el régimen jurídico de la vivienda, la acción de los poderes públicos, el derecho a la vivienda y la ordenación territorial y urbanística. También habla de la conformación de los parques públicos de vivienda, el posibilitar viviendas dignas a precios asequibles, la colaboración entre administraciones, la soluciones habitacionales para las familias vulnerables, las medidas de protección y transparencia en las operaciones de compra y arrendamiento, la rehabilitación de viviendas, la colaboración público privada y la creación de fondos sociales de vivienda.

Incumplimiento de los acuerdos

Pero a Podemos, este documento le parece que sirve para poco. Más bien, le parece que no sirve para nada y que los socialistas no están cumpliendo con su acuerdo de Gobierno. Desde la formación morada argumentan que los socialistas no han contestado por escrito a cuestiones cruciales que han planteado como la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional, cómo regular los precios del alquiler, la responsabilidad de los grandes propietarios, la tasa a las viviendas vacías o la obligación de que los grandes propietarios dispongan del 30% de su parque para alquiler social. El Mitma, a su entender, está peligrosamente cerca de los postulados que defiende Alval, una patronal de arrendadores que dirige el ex alcalde de Barcelona Joan Clos.

Lo cierto es que, aunque no haya un documento escrito que lo recoja, el PSOE sí que ha ido descartando públicamente algunos de los planteamientos de Podemos. Los socialistas no están de acuerdo con extender la prohibición de los desahucios a los más vulnerables sin alternativa habitacional más allá el estado de alarma decretado por el coronavirus. También han rechazado el planteamiento que ha realizado Podemos de reducir de diez a cinco el número de viviendas que puede tener un propietario para ser considerado un gran tenedor. Y, en cuanto a la disponibilidad de viviendas para alquiler social, esta misma semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se limitó a decir que hará lo posible para “facilitar” que los grandes propietarios cedan parte de su cartera para alquiler social.