Echo Auto de Amazon, ¿quieres tener a Alexa en tu coche?

El gran imperio Amazon siempre nos hace la vida más fácil y ha batido récords en ventas dejándonos llevarnos a Alexa fuera de nuestro domicilio y que nos acompañe allá donde vayamos en nuestro propio coche.

Con el dispositivo Echo Auto, conectas la aplicación móvil de Alexa de nuestro teléfono a los altavoces de nuestro coche mediante conexión bluetooth por ejemplo y ya tenemos a Alexa instalada cómodamente con nosotros.

Echo auto de Amazon, Alexa en tu coche

La plataforma de comercio online nos da toda clase de detalles del dispositivo, como que lleva 8 micrófonos y tecnología de largo alcance, el Echo Auto puede oírte incluso con música y con el ruido del aire acondicionado o de la carretera. Es mucho más que una radio para tu coche o en todo caso el complemento perfecto para esta, controla el Echo Auto con la voz a través de la app Alexa para escuchar contenido en streaming con Amazon Music, Apple Music, Spotify y Deezer, o emisoras de radio de cualquier parte del mundo con TuneIn.

Echo auto de Amazon

La vida mucho más fácil , y si es en coche mejor, ya sabemos que no podemos estar distraídos al volante por eso solo tienes que pedirlo: usa la voz para poner música, enterarte de las noticias, realizar llamadas, añadir elementos a la lista de tareas, crear recordatorios y mucho más. El Echo Auto también está diseñado para proteger tu privacidad: puedes pulsar el botón “Activar/Desactivar micrófonos” para desconectar electrónicamente los micrófonos y así no ser escuchado cuando no te interesa que te escuchen.

¡Ojo! el Echo Auto no es compatible con todos los vehículos y teléfonos así que les tocará consultar la compatibilidad en la web de Amazon si están dispuestos a comprárselo, ahora mismo el precio es de 39,99 euros ya que tiene un 33% de descuento.