¿Queso de untar vegetal? Mercadona lo tiene

Las redes hablan y Mercadona responde. La cadena de supermercados valenciana es una de esas compañías que se toma muy en serio las peticiones de los consumidores , y no son pocos los clientes que acuden a las redes sociales para hacerles notar que algunos productos no les gustan o que los han echado de menos en alguno de los supermercados de la cadena, o incluso implorarles que vuelvan a reponer alguno de sus productos estrella.

Es por ello que Mercadona sabe que cada vez son más las personas que cuidan su dieta y dejan de lado los alimentos procesados y se inclinan por las grasas vegetales, que son mejores para el organismo y además potencian que nuestra digestión sea mejor y más ligera. Mercadona tiene muchos productos de este tipo pero en los últimos días ha llamado la atención un producto similar al queso crema de untar “de siempre” (tipo Philadelphia vamos) , pero este es 100% vegetal.

Tarrina de crema de tofu de Mercadona

El tofu, ese súper alimento que hace no tanto no sabíamos ni que existía , y ahora parece ser uno de los reyes de los súper y de nuestras casas. Es un derivado de la leche de soja y está de moda desde hace algún tiempo. Es el “típico” producto vegano que ahora nos trae Mercadona para poder disfrutarlo en formato de untar.

La crema de tofu es una de las novedades que llegó a Mercadona que gracias a su éxito en ventas tiene previsto quedarse. Es una alternativa de lo más saludable a las clásicas cremas de queso untables. Nutre, no engorda (es baja en calorías) y además está muy rica untada en rebanadas de pan o tostadas. Si a usted el tofu en trozos, o en ensalada no le convence, pruebe a untarlo en una rebanada de pan, con aguacate , mermelada o solo, seguro que le convence su rico sabor.

El tofu es una comida de origen vegetal, como ya hemos apuntado antes, que está preparada con leche de soja y agua. Su mayor aporte es la proteína vegetal de la soja y que ayuda a reducir el colesterol en sangre, entre otros beneficios. Por fuera tanto el untable como el normal , que se vende en paquetes, parece un trozo de queso fresco, pero es la estrella de los cocinillas veganos o vegetarianos. Además el tofu aporta minerales como el hierro y el calcio, omega3 y grasas saludables.

Crema de Tofu de Mercadona

Esta crema se comercializa bajo la marca propia del supermercado, Hacendado, y se encuentra en los estantes refrigerados. Se vende en tarrinas de 200 gramos cada una, y a un precio de 2 euros. En su envase nos indica que “es una especialidad vegetal de tofu fermentado y pasteurizado”. Contiene hasta un 82% de soja y además contiene entre sus ingredientes, aceite de girasol, estabilizante y sal.

Crema de Tofu de Hacendado

La crema de tofu es un gran aliado para aquellos que no pueden parar de comer entre horas e ingieren alimentos que tienen efectos negativos para su salud.

¿El sabor? Pues el sabor desde luego no es igual que el de un queso crema convencional pero si no se ha animado a probarlo en tacos, en ensalada, o guisado con algún tipo de verdura a lo mejor este es su producto para iniciarse en nuevos sabores ... ¡Vamos! No sabrá si le gusta algo si no lo prueba.