Calviño rectifica a Sánchez y dice que “no es el momento de subir impuestos”

Los miembros del Gobierno y del Partido Socialista no comparten la líneas maestras de la que debe ser la política económica, entre las que se encuentra qué sistema impositivo desean tener. No hay día que no se rectifiquen los unos a los otros. De hecho, esta semana comenzó convulsa y salpimentada con declaraciones contradictorias. Mientras, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se comprometía a no subir los impuestos a los madrileños, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, daba por hecho horas después el alza en enero próximo de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones, impuestos estos dos últimos cedidos a las comunidades. El mismísimo presidente del Gobierno cerraba filas el martes en torno a su ministra de Hacienda y descalificaba la promesa electoral de Gabilondo, reduciéndola a eso a una promesa realizada sólo en calidad de candidato. Pues bien, la semana aún no ha concluido y la subida o no de los impuestos amenaza con convertirse en un culebrón más de este Gobierno. Así, la vicepresidenta económica salió hoy al paso de este incremento de los impuestos para rectificar al propio Pedro Sánchez. Según Nadia Calviño, “no es el momento de subir los impuestos” en plena crisis económica y “menos a corto plazo”. Así de tajante intentó ayer zanjar la polémica suscitada por Montero el lunes y alimentada el martes por Sánchez.

Para Nadia Calviño, la prioridad ahora mismo del Gobierno español es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, razón por la que tampoco, a su juicio, se han subido este año, “como se ha demostrado” en los Presupuestos Generales del Estado. “De ninguna manera estamos hablando de subir impuestos y menos a corto plazo”. Acto seguido, explicó que eso no quita para que se haya creado un comité de expertos sobre el que construir las bases de la futura reforma fiscal. Calviño, en declaraciones a la cadena SER, afirmó que por eso no existe ninguna incompatibilidad entre lo que está defendiendo el candidato socialista a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y el discurso del Gobierno central.

Para la vicepresidenta, es evidente que hay que modernizar el sistema fiscal en España, hacerlo más “sólido y progresivo”, y analizar, por ejemplo, las oportunidades que brinda la fiscalidad verde. “Y para hacer todo eso se ha creado un grupo de expertos” y sobre la base de sus recomendaciones se irán haciendo las transformaciones en el sistema fiscal. “No es el momento de subir impuestos y lo hemos demostrado con los Presupuestos de 2021. Ahora bien, tenemos que empezar a pensar en la imposición digital, en la imposición verde, en cómo hacer el Impuesto sobre Sociedades”, puntualizó Calviño.