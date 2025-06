Indignación en el campo por las exigencias estadísticas de Planas sobre los tratamientos fitosanitarios

Una de las principales reivindicaciones de los agricultores y ganaderos europeos, incluidos los españoles, durante la oleada de movilizaciones que se registró a principios del año pasado fue acabar con el exceso de burocracia que está ahogando a sus explotaciones. Se referían a las obligaciones de carácter burocrático y también agronómico o de carácter medioambiental relacionadas con la Política Agraria Común (PAC). Pero no son las únicas, porque en el caso de España a todas ellas hay que añadir otras de carácter estadístico, que combinadas con la situación política actual y el protagonismo que ha tenido la empresa pública Tragsatec, sometida a la tutela del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que contrató durante una temporada a Jésica Rodríguez, que mantuvo una relación sentimental con el exministro José Luis Ábalos, producen una mezcla muy explosiva, tal y como se describe en los hechos que se relatan a continuación.

Andrés Escudero Población es el subdirector general de Estadística del Ministerio de Agricultura y uno de “los mariachis” del sanchista Luis Planas y de Ernesto Abati García-Manso, el subsecretario, del que depende. A finales de mayo el citado Escudero ha enviado una carta a una serie de agricultores en la que recuerda otra comunicación anterior suya anterior: “El 3 de marzo de 2025 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), le notificó electrónicamente que su explotación había sido seleccionada para participar en la elaboración de la Estadística sobre utilización de productos fitosanitarios. Campaña Agrícola 2023-2024. La citada encuesta es de carácter quinquenal y se enmarca en el Plan Estadístico Nacional 2025-2028 contemplado en el Real Decreto 1225/2024 de 3 de diciembre. La encuesta es de carácter obligatorio, por lo que le agradecemos, de antemano su colaboración”.

Más adelante se indica que se “le solicita únicamente información que ya recoge su registro de los tratamientos fitosanitarios que usted mantiene en su explotación” y se relacionan los cultivos que se incluyen en ese estudio estadístico, entre los que figuran los cereales o los cítricos, las patatas o el algodón. En el tercer párrafo de la misiva se dice que “le agradecería, por tanto, que nos remita su registro de los tratamientos fitosanitarios, preferiblemente, en formato electrónico editable (Word, Excel o similar) y si no fuera posible, en papel, antes del 23 de junio por cualquiera de los medios que le mencionamos a continuación. En el caso de que el cuaderno (de explotación) esté en papel puede descargar para su cumplimentación y posterior remisión la plantilla Excel disponible en la página web del MAPA o solicitarla a través de teléfono, mensajería o dirección postal”.

En esta carta de mayo se recuerda que “como se indicaba en la notificación, la empresa Tragsatec tiene encomendada la recogida de datos por el MAPA, por lo que puede ser contactado por personal de dicha empresa”. Y esto último ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de algunos de los agricultores afectados, que tienen pequeñas explotaciones y

que se quejan de verse hipotecados por las obligaciones burocráticas relacionadas con la PAC, las medidas agronómicas que deben poner en marcha, que les suponen un aumento de costes, y todos los requisitos de carácter medioambiental. “No contentos con todo eso, ahora debemos perder nuestro tiempo contestando a los requerimientos estadísticos de Planas y su equipo, aunque en algunos pueblos no dispongamos de las condiciones mínimas en materia de telecomunicaciones y debamos desplazarnos hasta otras zonas para rellenar y enviar todos los formularios. Pues si quieren datos, que el Ministerio de Planas y los de Tragsatec pongan más encuestadores de los de verdad (más dinero para encuestadores y menos para ….) y no hagan contrataciones como algunas de las que hemos conocido por los medios de comunicación”: este el resumen, dulcificado, que hace uno de ellos de la situación y de sus peticiones.

Por otro lado, Andrés Escudero, el subdirector general de Estadística tampoco se libra de las críticas y está en el punto de mira de agricultores y ganaderos por los datos de renta agraria que desde su subdirección han venido proporcionando durante los últimos meses. “Que venga a explicarme a mí, que me dedico a los cereales y que el año pasado perdí hasta la camisa, de donde saca que gané más de un 10 por ciento en 2024 en relación con 2023. Eso no hay por donde cogerlo”. Algunas organizaciones agrarias se sumaron a estas críticas al no creerse tampoco los datos que se facilitaron a finales del año pasado, con el avance de la renta agraria y los que se ha conocido después ya más depurados.