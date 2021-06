Bajan los morosos y la deuda con el Fisco: hay 3.869 grandes moroso y deben 14.100 millones

El número de morosos que adeudaban a la Hacienda pública española más de un millón de euros a 31 de diciembre de 2020 era de 3.869, un 1,6% menos que un año antes, y debían un total de 14.100 millones, un 1 menos. Según los datos facilitados este lunes por la Agencia Tributaria, el número de grandes deudores se ha reducido en un 20% con respecto al primer listado, publicado en 2015. La mayor parte de los deudores que aparecen en el séptimo listado de la Agencia Tributaria son personas jurídicas, un total de 3.557 (69 menos que en el anterior) que deben 13.426 millones de euros (131 millones menos).

En este listado figuran además 312 grandes morosos persona física (8 más) por un total de 673 millones de euros (15 millones menos). Como es habitual, una parte importante de la deuda, 7.270 millones, el 51 % del total, es de deudores en proceso concursal, por lo que las posibilidades de cobro efectivo son limitadas hasta que termine el procedimiento. Además, se recogen derivaciones de responsabilidad de 1.209 deudores principales a responsables solidarios o subsidiarios por más de 2.560 millones de euros, una actuación que puede influir en la prolongación del tiempo de cobro.

Este año han entrado en el listado de grandes deudores 363 contribuyentes que no figuraban en el del año anterior, con una deuda total de 975 millones de euros, mientras que han salido 424 morosos de la lista publicada en 2020, que debían 1.095 millones, ya sea porque han cancelado sus deudas o porque han obtenido un aplazamiento o una suspensión. La Agencia Tributaria precisa que algunos de los deudores que figuran en la lista de este año han realizado a lo largo del año algún pago de sus deudas tributarias. En concreto, 865 deudores han abonado 127 millones de euros a lo largo de 2021. De hecho, si se tomaran los datos de deuda a 20 de junio de 2021 en lugar de 31 de diciembre de 2020, 55 de los integrantes de la lista de morosos ya no figurarían en ella, ya que les queda menos de un millón de euros por pagar a Hacienda. Más de la mitad de los morosos que aparecieron en el primer listado, publicado en 2015, ya no figuran en el de este año, han salido 2.608 deudores, el 54 % del total. Además, más de 2.500 de los deudores de la primera lista han pagado deudas tributarias desde entonces, por un total de 1.042 millones de euros.