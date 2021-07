Vecinos ruidosos que ponen lavadoras de madrugada: así debe actuar si perturban su descanso

La nueva factura de la luz ha afectado directamente al descanso de los españoles. Que las horas en las que la luz está más barata coincidan con la madrugada no solo ha repercutido en el sueño de los que se acuestan más tarde o se levantan algo más temprano para poner y sacar la lavadora, el lavavajillas o la secadora, sino también en el de sus vecinos. El ruido generado por estos electrodomésticos, sobre todo si se trata de modelos antiguos, es muy superior al permitido por la ordenanza de ruidos y vibraciones en horario nocturno. Sin embargo, con el precio de la luz aún por las nubes, son cada vez más los consumidores que optan por programar su lavadora y otros electrodomésticos para que funcionen a altas horas de la noche y así conseguir el máximo ahorro posible. Por ello, la plataforma de reclamaciones online Reclamador.es ha recopilado varias formas de proceder en estos casos para los vecinos afectados.

Hablar con el vecino y con el presidente de la comunidad

El primer paso siempre debe ser intentar solucionarlo con el vecino en cuestión mediante una conversación cordial. Si tras comentarle las molestias que le genera esta acción, este se niega a dejar de hacer la colada o poner otros aparatos eléctricos a funcionar a altas horas de la noche, el siguiente paso es comunicar la situación al presidente de la comunidad de propietarios. Este deberá volver a dirigirse nuevamente al vecino ruidoso para mediar y lograr que cese su actividad, explica Reclamador.es.

Solicitar una Junta Extraordinaria

Si realizadas las dos primeras acciones señaladas anteriormente, el vecino no ha dejado de generar importantes ruidos, “el vecino o vecinos afectados pueden solicitar la convocatoria de una Junta Extraordinaria para abordar este asunto y plantear una votación en la que se trate la posibilidad de iniciar acciones judiciales frente a ese vecino si no cesa en su actividad molesta”, añade la plataforma de reclamaciones online. Llegado a este punto, el vecino que está perturbando el descanso del resto de vecinos recibirá una comunicación fehaciente de parte del presidente de la comunidad en la que se le informará de que, si no cesa esa actividad, la Comunidad de Propietarios iniciará acciones judiciales.

Acción de cesación

Esta es la última opción y la más drástica. La acción de cesación se pone en marcha cuando todos los anteriores intentos han fallado y será necesario haber recabado todas las pruebas posibles que demuestren los ruidos generados. De tener que acudir a la vía judicial, la Ley de Propiedad Horizontal recoge en su Artículo 7.2, la posibilidad de iniciar una acción de cesación. Este artículo cita que “presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local”.