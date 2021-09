El Gobierno confía en su plan pese al «toque» de la UE

Al Gobierno no le asusta que el recibo de la luz continúe desbocado y sin freno en un mercado eléctrico que no tiene techo. Pese al nuevo récord histórico que marca hoy el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista, 188,18 euros MWh –una subida del 9% en solo 24 horas y un 28% en apenas dos días–, el Gobierno sigue defendiendo que este precio no se reflejará en la factura, que con el plan de choque aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros se abaratará este descontrol en los precios de cotización y no se trasladará a la factura final de los consumidores. Insisten en que sus medidas reducirán de golpe un 22% el pago de los hogares. Su objetivo es que este año se abone la misma cantidad que se pagaba en 2018.

Y lo quiere conseguir con la reducción del IVA al 10%, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, el descuento del impuesto de la electricidad al 0,5%, los 2.600 millones de euros por beneficios extraordinarios de las eléctricas –que serán intervenidos por el Estado para reinvertirlos en el sistema– y los 900 millones extra de recaudación tributaria. Todas estas medidas –y algunas más– creen que contribuirán a la estabilización del recibo.

Pero el mercado no entiende de planes ni de medidas correctoras y ayer dejó claro al Gobierno que el precio de la cotización diaria seguirá subiendo por lo menos hasta marzo del año que viene, como ya han advertido las compañías. Ayer, ya se acercó peligrosamente a la frontera de los 200 euros MWh, por culpa del pico que marcará a las diez de la noche, 198,85 euros, y no bajará de 180 euros en todo el día. El precio del megavatio hora supera en un 268% el que marcó hace ahora un año, cuando registró un precio de 51,05 euros–, y es un 33% más caro que hace tan solo una semana. Como ya pasó en julio y en agosto, septiembre se encamina hacia una nueva carrera de récords históricos semana tras semana.

Una situación similar se vive en el resto del continente, aunque la incidencia en la factura final no es la misma, ya que cada país calcula su tarifa regulada con métodos y referencias diferentes, por lo que el impacto de la subasta en los precios que pagan los hogares varía según el país. En España la incidencia es mayor y se refleja de inmediatio en el recibo. Por eso, aunque por ejemplo en Reino Unido el megavatio hora se pagará hoy a 422,46 libras (unos 494 euros), su incidencia es mínima al establecerse baremos anuales.

Mientras, desde Bruselas están muy atentos a las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Ayer, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, advirtió que estudiarán las medidas del Gobierno, ya que cree que se pueden discutir cambios para reestructurar el mercado, pero que medidas como intervenir en los beneficios de las compañías «no se pueden decidir de la noche a la mañana» y, de momento, «no contemplamos hacer una revisión inmediata del mercado energético».

En la Unión Europea, el precio mayorista de la luz se fija por horas tras establecer la oferta energética con la demanda prevista. Así, mediante un sistema marginalista –que valora tecnología que produce la energía– se marca el precio al que serán retribuidas todas las centrales que aporten energía en esa hora.