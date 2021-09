Soluciones innovadoras al servicio de los profesionales sanitarios

En medio de una pandemia y de una crisis sanitaria inimaginable, la última edición de los Enterprise Challenges ha tenido un guiño especial hacia el mundo hospitalario. Este certamen, que llega a su tercera edición, busca fomentar la innovación abierta a través de la colaboración entre empresas (HP, Nestlé o Applus, entre otras) y universidades como la Politècnica de Catalunya (UPC) y la Pompeu Fabra (UPF). Precisamente en estos dos campus imparten el Grado de Tecnologías Industriales y Análisis Económico y sus alumnos suelen tener bastante que decir en estas convocatorias.

El evento, organizado por la fundación BEST (Barcelona Education in Science and Technology), mantiene como meta aunar esfuerzos para encontrar soluciones innovadoras a retos empresariales y problemas de la sociedad. Por segundo año consecutivo, el equipo apadrinado por la empresa de telecomunicaciones Cellnex, ha logrado la primera posición entre los 16 grupos participantes.

En esta edición totalmente online, Yanzhu, Nico, Aina y Carlos, estudiantes del doble grado tecnológico y económico impartido conjuntamente por la UPC y la UPF, con Manu Cañete (Product Strategy and Innovation) como coach de Cellnex y la coordinación del área de Talent Management, aceptaron el reto de mejorar la gestión de los equipos médicos en un hospital para alcanzar la máxima eficiencia. El resultado ha sido Meditrack, un sistema que permite el seguimiento y la priorización de los equipos médicos portátiles en un centro hospitalario.

Según sus impulsores, es capaz de ahorrar cuatro horas de trabajo al día y 35.918 euros al año. «Ha sido el premio al trabajo creativo, intenso y no exento de dificultades, que, además, han llevado a cabo en un tiempo récord», destaca Manuel Cañete, Product Strategy Manager de Cellnex. «Para los equipos que han trabajado los retos, ha sido un salto de calidad en el aprendizaje, enfrentándose y resolviendo un reto empresarial real. Para Cellnex, ha significado la posibilidad de encontrar soluciones ‘out of the box’, diferentes a lo habitual, así como de certificar que el proceso de innovación y creación de nuevos productos implantados en la compañía es totalmente válido y aplicable a multitud de entornos».

Cañete también además que este es el segundo año consecutivo que el equipo apadrinado por Cellnex alcanza el primer puesto y que, año a año, «las propuestas de los alumnos crecen en creatividad, calidad e innovación».

El tiempo es clave

Sobre el proyecto ganador, Cañete asegura que busca, sobre todo, mejorar la eficiencia en el uso de equipos hospitalarios y poder disponer rápidamente de ellos en caso de urgente necesidad. «En situaciones de emergencia, el tiempo es clave y todo debe ser lo más automático posible. Por otro lado, estos equipos de alta tecnología y fiabilidad suelen tener precios elevados por lo que su número es limitado. Por ello, los alumnos han desarrollado un sistema basado en la detección automática de los equipos al pasar por diferentes lugares del hospital, sin necesidad de intervención humana, junto con un sistema gráfico e intuitivo de localización». De este modo el sistema pone a disposición de los hospitales y de su personal una nueva herramienta para mejorar la gestión de equipos y hacerla más eficiente.

Producto Mínimo Viable

Respecto a su disponibilidad, el Product Strategy Manager de Cellnex señala que el equipo de alumnos «ha preparado lo que se denomina un Producto Mínimo Viable, es decir, un sistema que funciona y permite comprobar en la práctica sus funcionalidades principales. A partir de aquí, entramos en la fase de evolución del producto, incorporación de todas la funcionalidades y adaptación a diferentes necesidades, para finalizar con su lanzamiento comercial e implantación en hospitales y centros de salud».

El objetivo final de la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas pueda ofrecer este producto a los centros hospitalarios y ser responsable de su implantación.