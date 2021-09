El euribor recupera la senda alcista pero las cuotas de las hipotecas apenas se moverán

Cambiar para no cambiar nada. Eso es hacia lo que se encamina el euribor en el mes de septiembre. El índice al que están referenciados la mayoría de los préstamos hipotecarios a tipo variable en España apunta a cerrar con una ligera subida respecto a agosto. A falta de un día para el cierre su media mensual, el indicador se sitúa en el -0,493%, lo que supone una ligera subida respecto al -0,498% que marcó el mes pasado.

Sin embargo, este ligero incremento del euribor no se traducirá en un aumento de las cuotas que mes a mes pagan los hipotecados. Al contrario, les dará otro respiro, aunque muy ligero. Aquellos con una hipoteca media de 120.000 euros a 20 años con un interés de euribor más un interés del 0,5% y que les toque revisión anual en septiembre, verán sus cuotas mensuales reducidas en 3,97 euros. En el caso de que la revisión sea semestral, apenas se ahorrarán 35 céntimos.

Aunque lo previsible es que el euribor sufra ciertas fluctuaciones en los próximos meses, los expertos prevén que siga en terreno negativo y en el entorno del -0,5%. La previsión del Departamento de Análisis de Bankinter, uno de los más reputados en el análisis de este indicador, apunta a que cierre el año en el -0,5%. Según el banco, no se prevén movimientos significativos en lo que queda de ejercicio. Desde HelpmyCash, coinciden en que, a corto plazo, la previsión es que el euribor se mantenga en valores de entre el -0,48% y el -0,5%, al menos hasta finales de este año. Silvia Escámez, CEO de la app hipotecaria Finteca, afirma en la misma línea que aunque el euribor sigue repuntando, “sigue negativo, y esto en un principio se mantendrá”. Además, añade, parece que los tipos de interés no van a subir. Aunque resulta muy complejo realizar previsiones a más largo plazo, entidades como CaixaBank no descartan incluso que el euribor no abandone el terreno negativo en toda la década.

La velocidad de subida del indicador, no obstante, dependerá mucho de cómo evolucione la actividad económica. Desde HelpMyCash afirman que podría romper la barrera del 0% si la inflación en la zona euro supera el 2% a medio plazo (una vez superada la pandemia) y el Banco Central Europeo decide subir sus tipos de interés para contenerla. En ese caso, y dado que la cotización del euribor va muy ligada al precio oficial del dinero -es el tipo de interés al que los bancos se prestan capital-, el indicador podría subir.