Aldi tiene un cargador rápido multimedia para el coche que te sacará de más de un apuro

Cada vez son más las personas que no pueden vivir sin su teléfono, incluso cuando vamos en el coche estamos pendientes del móvil, lo usamos para todo, como GPS, para hablar, chatear, y desde que la pandemia vino a nuestras vidas también para trabajar. Muchas personas no pueden despegarse del teléfono, y cuando hay que ir de un lado para otro en el coche lo de quedarse sin batería es un fastidio. Además los coches modernos tienen multitud de pantallas y gadgets que nos facilitan el trabajo y la conducción pero si tenemos un coche antiguo lo que necesitamos es un aparato que nos haga las funciones que necesitamos y si es por poco dinero pues mucho mejor.

Cargador multimedia para el coche

Aldi tiene a la venta en sus supermercados físicos el aparato que necesitamos, por poco dinero y que tiene multitud de funciones que nos harán la vida más cómoda. Por menos de 15 euros tienes a tu disposición un aparato que puede conectar la radio FM, podrás escuchar cualquier emisora que quieras, además tiene conexiones a USB y bluetooth. Además este cargador multimedia es un dispositivo de carga rápida.

Cargador multimedia para coche FOTO: Aldi

Es muy fácil porque solo con conectar el cargador al mechero del coche podrás contar con todas estas funciones y más. Si te quedas sin batería en el móvil, ya no tendrás problema, porque este cargador multimedia por supuesto también carga el teléfono en tiempo récord. Pero no solo el móvil, si no que con el puerto USB podrás cargar por ejemplo otros aparatos electrónicos que solemos llevar de viaje , como por ejemplo la tablet de los niños, o el ordenador del trabajo.

Y si todo esto no le convence para tener este aparatito en su coche, le diremos que está disponible en 3 colores: azul, rojo o blanco. Y que por 14,99 euros que cuesta el cargador multimedia para el coche disponible en Aldi , también podrá conectarse con la asistencia de voz de SIRi y con android , si es de los que no son muy amigos de Apple.

Desde luego el supermercado germano sabe que este tipo de gadgets electrónicos son de los que no puede dejar escapar, así que dese prisa si quiere hacerse con uno de ellos porque no creo que duren mucho en la sección de bazar de Aldi. Si no le tocará pagar más en otro tipo de centro.