Aldi trae una solución de espacio a un precio inmejorable

La cadena de supermercados Aldi se ha propuesto que alarguemos las actividades al aire libre gracias al buen tiempo del que disfrutamos aún y nada mejor para ello que sacar a la venta en su sección de bazar una gran cantidad de accesorios a unos precios inmejorables y que harán la delicia de los amantes de las dos ruedas.

El supermercado germano ya lo ha hecho otras veces, sus gadgets y utensilios especiales para bicicletas siempre tienen muy buena acogida, ya que por poco dinero se puede hacer usted con una gran cantidad de accesorios para poder disfrutar del placer de montar en bicicleta.

Pero claro, el gran problema de montar en bicicleta es el espacio que ocupa ésta cuando no la estamos utilizando, y una gran mayoría usa los trasteros o garajes para poder aparcar la bicicleta, pero ¿qué pasa si en nuestra casa tenemos más de una bicicleta? El problema es aún mayor, y no podemos tenerlas siempre por en medio porque los trasteros en las ciudades no es que sean excesivamente grandes.

El colgador para bicicletas, una solución idónea

Aldi se ha propuesto hacernos la vida más fácil y que nuestro espacio no se vea mermado por practicar una afición o hobby “que ocupa tanto” y sobre todo lo hace por un precio que nos parecerá irresistible.

Colgador para bicicleta FOTO: Aldi

El colgador para bicicleta que Aldi pondrá a la venta a partir del 9 de octubre se convierte en la solución idónea para poder tener un trastero despejado y ordenado, y todo ello dejando un espacio para otras cosas que necesitan guardarse allí. El montaje de este colgador de bicicleta de Aldi se hace en el techo y es rápido y sencillo. Es la solución ideal para sótanos y garajes, o para poder colgar en el trastero. Además es apto para todo tipo de bicicletas habituales, ya sean de adulto o de niño, no tendrá que preocuparse por si es un montaje específico para bicicletas de carreras, de montaña o infantiles.

Este colgador para bicicletas está diseñado con un sistema de poleas en el techo que ahorra mucho espacio y que además facilita la elevación de bicicletas que son más pesadas, así no te tendrá que preocupar de si no llega a colgarla del típico gancho para bicicletas que se venden en otras tiendas, con las poleas lo tendrá más sencillo y cómodo.

Y aún no le hemos hablado de lo mejor, ya que el precio de este producto es de 7,99 euros. Por este precio seguro que esta solución de almacenaje para los amantes de las bicicletas no durará mucho en las tiendas físicas de la cadena de supermercados.