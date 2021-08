Aldi tiene el mejor utensilio para el teletrabajo

Llevamos casi dos años de pandemia y nuestra organización y nuestra vida se ha visto sacudida desde los cimientos. Algunos no les ha quedado más remedio que adaptarse a las condiciones de trabajo que les han impuesto, y las grandes cadenas de supermercados han invadido sus estantes con toda clase de utensilios, aparatos y productos que nos hacen la vida un poco más fácil en estos duros momentos vividos en el día a día. Tenemos desde toda clase de mascarillas hasta una cantidad de productos que antes no habríamos reparado en ellos pero que ahora no podríamos vivir sin ellos en casa, o mejor dicho trabajar. El trabajo ha cambiado tanto para una gran mayoría de personas que han tenido que adecuar su vivienda para poder realizar su trabajo en ella.

Aldi es uno de los supermercados que ha generado una gran cantidad de ventas gracias a esos productos que nunca pensamos que podríamos necesitar. Tanto productos tecnológicos como algo tan simple como lo que pone a la venta en sus tiendas físicas, una mesa plegable portátil que hará las delicias de los que tienen que teletrabajar en casa y no tienen un sitio específico para poder hacerlo.

mesa plegable Aldi

Teletrabajar en casa pensando en su salud

El supermercado germano pone a la venta próximamente en su bazar un producto que servirá a todos aquellos que tienen que teletrabajar desde casa y que por circunstancias no cuentan con un espacio reservado para ello. Esta mesa plegable que se adapta a las necesidades de cada uno es una solución idónea para todos aquellos que no tienen más remedio que trabajar en casa y que no pueden hacerlo en un espacio adecuado para ello. La mesa plegable es de metal y plástico ABS y está disponible en las medidas de 42x5 / 49 x 26 cm. Esta mesa plegable portátil es regulable en altura y con ángulos versátiles para poder ponerla en diferentes modos adaptándose a sus necesidades. Además esta mesa está disponible en dos colores: azul o negro.

La mesa plegable contiene unos anclajes que se pueden girar 360º facilitando así distintas posiciones para poder estar cómodamente sentado en el sofá o incluso en una silla y haciendo las veces de mesa alta.

Otra de las ventajas de este producto es cómo no el precio, como muchos de los productos de Aldi es su gran aliado, ya que podrás llevarte a casa esta mesa plegable multifunción por solo 21,99 euros. Y aunque el supermercado lo tiene incorporado en sus productos para el teletrabajo no solo se puede utilizar para poder poner un ordenador encima, sino que su multifunción hace de esta mesa un complemento muy versátil para nuestro hogar. Seguro que le sacará partido de una manera o de otra.