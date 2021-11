Yahoo también se va de China

La empresa digital estadounidense Yahoo ha anunciado el fin del acceso a su paquete de servicios desde la China continental a partir del 1 de noviembre, según ha informado el diario hongkonés “South China Morning Post”. Al intentar acceder al portal principal de Yahoo desde Pekín, la empresa muestra el siguiente mensaje: “A partir del 1 de noviembre de 2021, no se podrá acceder al paquete de servicios de Yahoo desde la China continental. Esto no afectará a los productos y servicios de Yahoo en otras ubicaciones mundiales”. El mensaje -en inglés, chino tradicional y chino simplificado- no aporta detalles sobre los motivos por los que se tomó la decisión.

El texto proporciona enlaces a sus servicios de correo de Yahoo, de AOL y al panel de control de privacidad, todavía accesibles desde la China continental sin la necesidad de recurrir a una red virtual privada (VPN), necesaria para acceder a páginas como Google, Twitter o Facebook, entre otros, cuyo acceso está bloqueado en China.

El fin del acceso a la mayoría de los servicios de Yahoo desde China coincidió, este lunes, con la entrada en vigor de la Ley de Protección de Información Personal, a través de la cual las autoridades chinas pueden restringir el flujo transfronterizo de datos e imponer el que los datos se gestionen en el país, según el rotativo hongkonés.

La empresa comenzó sus operaciones en China en 1999, pero cerró su última sede en el país asiático en 2015. La salida de Yahoo se produce unos días después de que la red social de búsqueda de empleo LinkedIn, propiedad del gigante informático estadounidense Microsoft, anunciara su marcha del país asiático debido a la imposición de nuevos requisitos por parte de las autoridades locales y a “un entorno operativo más desafiante”. La compañía dejará de operar en el país con más habitantes del mundo a finales de este 2021. De esta manera, Linkedin se unía al club de Twitter (2009), Facebook (2009), Google (2010), Signal (2021) o Clubhouse (2021), entre otros, y se convierte en la última gran plataforma social occidental en abandonar China por las dificultades que suponen la censura y control del partido comunista.

El cierre de Linkedin no significa que Microsoft abandone China. La compañía, propietaria de Linkedin desde 2016, prepara una nueva plataforma para conectar profesionales que pueda operar bajo los estrictos requerimientos del partido comunista de China. La diferencia sustancial con Linkedin estará en la ausencia de componente social, lo que debería ponerle las cosas más fáciles. Se llamará InJobs y “no incluirá un feed social ni permitirá compartir post o artículos”. Su lanzamiento será cuando cierre Linkedin, a finales de este año.