«Buscamos reducir el impacto de nuestro negocio en la salud»

Con más de un siglo, BAT se ha convertido en una de las compañías de bienes de consumo más importantes y líder en el sector de la nicotina a nivel global. A España llegó a principios de los 90 y, después de casi 30 años en nuestro país, está viviendo lo que podemos denominar la transformación más grande de toda su historia. Con un claro objetivo de construir “Un Mañana Mejor” (A Better Tomorrow™), BAT ha pasado de ser una empresa de tabaco a ser una compañía multicategoría en la que la tecnología ha cobrado el protagonismo a través de su amplia gama de productos de potencial riesgo reducido, que buscan reducir el impacto de su negocio en la salud.

Juan José Marco, director general de BAT para España y Portugal, nos cuenta los planes de presente y futuro de la compañía y nos muestra su firme apuesta por este proyecto innovador y de progreso, que está suponiendo un gran cambio, no sólo en la empresa y en las personas que forman parte de BAT, sino en todo el sector.

¿Qué es “Un Mañana Mejor”?

Un “Mañana Mejor” es nuestra estrategia corporativa que tiene como objetivo reducir el impacto de nuestro negocio en la salud de las personas, ofreciendo una categoría de nuevos productos de potencial riesgo reducido para nuestros consumidores, poniendo los valores de la sostenibilidad, del apoyo a la sociedad y la gobernanza como pilares fundamentales de nuestra actividad.

¿Qué novedades les ofrecen a los consumidores?

El consumidor está en el centro de nuestra estrategia y es quien debe decidir lo que quiere. Hoy, los consumidores demandan otra serie de productos que ofrezcan una buena experiencia, según el momento y sus necesidades. Gracias a la investigación y la ciencia en estas categorías, en las que invertimos más de 400 millones de euros al año, hemos sido capaces de innovar e investigar para ofrecer dispositivos tecnológicos que permiten reducir los riesgos en comparación con el tabaco tradicional de combustión. Estos productos son los productos de vapeo y para calentar tabaco, principalmente. Ninguno de ellos conlleva combustión, que es donde se generan la mayor parte de los tóxicos del tabaco tradicional. De ahí, que supongan para las personas un riesgo reducido comparado con el tabaco tradicional. En el caso del vapeo, estos niveles de reducción del riesgo son incluso mayores porque tampoco contiene tabaco. Esta es la transformación que nos permitirá contribuir a ese “Mañana Mejor”, que es la base de nuestra estrategia.

Queremos tener 50 millones de consumidores de los productos sin combustión de BAT en 2030

¿Cuántos consumidores de productos no combustibles tiene BAT? ¿A cuántos más pretende conquistar?

Como ya he comentado, el consumidor está en el centro y será quien determine el crecimiento de estas nuevas categorías de menor riesgo. Dicho esto, con el fin de contribuir a construir ese “Mañana Mejor”, tenemos el objetivo de llegar a tener 50 millones de consumidores de estos productos sin combustión a nivel global en 2030. Actualmente, contamos con 16,1 millones, cifra a la que la compañía ha llegado después de añadir 2,6 millones de consumidores recientemente, el mayor incremento que hemos tenido desde que esta categoría de productos de menor riesgo llegó al mercado. Nuestro objetivo es el de trasladar año tras año al mayor número posible de fumadores de tabaco tradicional con combustión hacia opciones que supongan un menor riesgo para la salud. Para ello, necesitamos contar con el apoyo ineludible de la sociedad y de sus representantes y así garantizar que este proceso tan ambicioso llegue a buen término.

¿Cómo consiguen reducir los daños del tabaco?

En BAT somos conscientes del impacto que nuestro negocio de tabaco de combustión tiene en la salud. Además de esto, hemos visto cómo muchos de nuestros consumidores adultos también han ido cambiando sus necesidades en los últimos años demandando otra serie de productos que tuvieran un menor riesgo para su salud. Es por ello por lo que, desde hace unos años, empezamos a investigar y a desarrollar toda una gama de productos innovadores y tecnológicos que respondiera a estas necesidades, cada vez más crecientes en la sociedad. Más de 1.500 científicos de todo el mundo que trabajan en nuestros laboratorios han desarrollado una cartera de productos de potencial riesgo reducido que incluyen productos de vapeo, de tabaco calentado y otros productos de nicotina. En el caso de nuestra marca de vapeo, Vuse, este se ha convertido en la marca número uno a nivel mundial en su categoría en lograr la neutralidad en las emisiones de carbono. Paralelamente, en 2020 lanzamos nuestro producto para calentar tabaco en España, gloTM, que no tiene combustión; es decir, que no quema el cigarrillo, sino que tan sólo lo calienta, evitando así los efectos nocivos inherentes a la combustión. Tenemos el compromiso de ofrecer una amplia gama de productos de potencial menor riesgo a los consumidores adultos y es en estos productos donde, hoy estamos volcando la mayor parte de nuestra ciencia. Operamos en un amplio espectro de campos científicos, incluyendo biología molecular, toxicología y química. Es esa amplitud de experiencia la que alimenta la innovación y el aprendizaje implacables que nos distinguen.

¿Cómo piensan contribuir a los ODS de la Agenda 2030?

La ESG (Medio Ambiente, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo) es parte central de nuestra estrategia y está en todo lo que hacemos, desde el agricultor hasta que el producto llega al punto de venta y se vende al consumidor. Tenemos unos objetivos de ESG muy concretos entre los que destacan, alcanzar 50 millones de consumidores de nuestros productos de potencial riesgo reducido para el 2030 y adelantar a 2025 nuestros objetivos medioambientales de 2030. En esta línea, la compañía anunciaba recientemente nuestra adhesión a la campaña “Race to Zero”, respaldada por Naciones Unidas, comprometiéndose así a reducir a la mitad las emisiones globales para el año 2030 y alcanzar cero emisiones netas de carbono para el año 2050. Asimismo, desde BAT queremos eliminar los plásticos innecesarios de un solo uso y hacer reusables y reciclables todos nuestros empaquetados y embalajes que contengan plástico para 2025. Para ese mismo año, también pretendemos que el 100% de nuestras plantas de producción estén certificadas por la Alliance for Water Stewardship (AWS). Esta respetada certificación de auditoría independiente nos ayudará a validar la gestión que hacemos de este importante recurso.