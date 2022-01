Esto es todo lo que debe saber sobre el bono joven para el alquiler

Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 (PGE) fueron aprobados por el Gobierno el pasado mes de octubre y estos vinieron acompañados de una partida de 200 millones de euros, los cuáles irán destinados a fomentar el acceso al alquiler de un vivienda a los más jóvenes del país.

El bono del alquiler ya va tomando su forma definitiva meses después de su anuncio por parte del Ejecutivo, y la aprobación de dicha ayuda ya tiene una posible fecha. El Gobierno de Pedro Sánchez prevé ponerlo en marcha la próxima semana, es decir, el martes 18 de enero dará luz verde a esta medida que destinará un máximo de 250 euros euros a estos jóvenes

¿Qué personas pueden solicitar esta ayuda?

De esta ayuda se podrán beneficiar los jóvenes con una edad comprendida entre los 18 y los 35 años. Además estos beneficiarios no pueden superar los 24.318 euros anuales de ingresos, una cifra establecida al calcular tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2022 es de 8.106 euros, ya que este indicador va variando cada año.

¿Cuál es la cuantía y duración del bono del alquiler?

La cuantía de este bono del alquiler será de 250 euros mensuales, y esta ayuda podrá recibirse durante un plazo máximo de dos años establecido por el Gobierno, siempre que en ese tiempo se reúnan todas las condiciones exigidas.

¿Cuándo entra en vigor?

El bono joven se aprobará vía decreto en la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes 18 de enero; y además, la ayuda tendrá carácter retroactivo desde el comienzo del año, el 1 de enero de 2022.

¿Es compatible con otras ayudas?

Este bono joven no se podrá compatibilizar en el caso de que los jóvenes ya reciban algún tipo de ayuda para el pago del alquiler por parte de administraciones autonómicas, entidades locales o de otras entidades públicas; a excepción de las que están destinadas a colectivos considerados como vulnerables. No obstante, este bono si que se podría complementar con otras ayudas, como, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o pensiones no contributivas.

¿Se puede recibir el bono al compartir piso?

Según ha explicado en varias ocasiones la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el bono es una ayuda por cada individuo, por lo que las personas que vivan de alquiler en un piso compartido podrán recibir la ayuda de forma individual.

¿Hay un límite máximo de alquiler?

Dado que el objetivo de este bono de alquiler es fomentar que los jóvenes que no tienen recursos para independizarse puedan hacerlo, y no ayudar a pagar alquileres desorbitados, este tiene un límite máximo. El Gobierno ha establecido en 900 euros un tope máximo para evitar este problema y que tampoco se genere un aumento de los precios de los alquileres. Asimismo, el importe de la ayuda no deberá sobrepasar nunca el precio que la persona paga por el alquiler.

¿Será la misma cantidad para todos los lugares?

El límite del precio del alquiler y de la cantidad recibida por el beneficiario dependerá de la comunidad o en la zona en la que se resida. Asimismo si la vivienda se localiza en una zona calificada como “tensionada” por los precios del alquiler, esto será un factor que puede influir en la cuantía que perciba la persona beneficiaria.