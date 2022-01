Un pueblo de Tarragona plantea subir impuestos a los bancos que descuiden la atención de los mayores

La cruzada iniciada por Carlos San Juan, de 78 años, con su campaña “Soy mayor, no idiota”, con la que pide a los bancos den “un trato más humano” a los mayores, no solo ha tenido repercusión entre asociaciones, sino que también comienza a tener sus primeros efectos políticos. En concreto, el ayuntamiento de El Vendrell (Tarragona) está estudiando incrementar la tasa de ocupación de la vía pública a las entidades bancarias que no garanticen atención presencial a las personas mayores durante toda la jornada laboral, según publica la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

El lunes 25 de enero así lo acordó el consistorio durante el pleno municipal, con la aprobación de una propuesta de resolución del grupo Primàries Catalunya para evitar la brecha digital de las personas mayores con los bancos. Esta propuesta pone sobre la mesa una solución al problema de la exclusión financiera que sufren casi 10 millones de personas mayores y pensionistas en España. El cierre de miles de sucursales bancarias y la reducción del horario de atención presencial en pro de la banca online ha ocasionado un grave perjuicio a las personas de avanzada edad, ya que muchas de ellas no saben manejar las nuevas tecnologías, son víctimas mayoritarias de las comisiones en ventanilla o se ven obligadas a recorrer grandes distancias para ser atendidas en plazos de tiempo muy reducidos.

El texto presentado por Primàries Catalunya planteaba subir considerablemente la tasa de ocupación que las entidades pagan por tener cajeros en la calle, pasando de los 848 euros actuales a cobrar 10.000, con una bonificación del 90% para los bancos que sí atiendan presencialmente a las personas mayores. Finalmente, el pleno acordó estudiar un incremento, sin especificar el importe.

La propuesta de resolución se aprobó después de que el mismo pleno acordase crear una Comisión de Estudio para redactar un anteproyecto de modificación de ordenanzas. Será esta comisión la que evaluará cambiar la tasa de ocupación que se cobra a las entidades bancarias por tener cajeros en la vía pública, con el objetivo de penalizar a las que no ofrecen atención presencial.

Con respecto al texto presentado por Primàries, también se pactó pedir a la Generalitat y al Gobierno central que trabajen para mejorar la atención que los bancos proporcionan a las personas mayores. También hubo el compromiso del ayuntamiento de trabajar preferentemente con las entidades bancarias que tengan deferencia con las personas de más edad.

En el documento, Primàries lamenta que hay muchos vecinos que se sienten excluidos del sistema bancario porque este ha vivido una amplia digitalización los últimos años para la que las personas mayores, a menudo, no están preparadas. Esta crítica se ha extendido durante las últimas semanas entre asociaciones como la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) y la asociación de usuarios financieros (Asufin), que reclaman a las entidades medidas para poner fin a esta situación y exigen al Gobierno que regule un marco legislativo que ayude a conseguirlo.

Al respecto, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra para Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, afirmó este lunes que las medidas que la banca ha puesto en marcha para garantizar que las personas mayores tengan acceso a los servicios financieros “no son suficientes”. Por ello, aseguró haber “instado al sector financiero a poner en marcha, en el plazo de un mes, un plan de acción que ponga coto a estas dificultades”.