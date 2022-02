La alta inflación repercute en la rentabilidad de la deuda mientras las bolsas finalizan con caídas

La inflación en EEUU se ha situado en el 7,5%, cifra que no se veía desde el año 1.982, lo que ha llevado a varios miembros de la FED a manifestarse a favor de una política de tipos más agresiva para el mes de marzo en donde el 90% de los analistas prevén que la subida podría ser de 50 puntos básicos

La expectativa de que haya un incremento añadido de tipos por parte de la Reserva Federal a lo inicialmente programado ha llevado a una subida de rentabilidad de la deuda pública de los Estados Unidos y en concreto el Bono a 10 años ha presentado una TIR del 2%, niveles que no se reflejaban desde el mes de agosto del 2019

Es importante destacar que el Bono a 10 años Usa se ha multiplicado por más de 6 desde sus mínimos (0,318%) que marcó en el mes de marzo del 2020 en pleno desarrollo de la Pandemia de Covid

Los índices europeos se han visto afectados por las correcciones de ayer de Wall Street y cierran en rojo: Ibex35 -0,98%, Dax30 -0,44%, CAC40 -1,27%, Eurostoxx50 -1,01%, FTSE Mib -0,80% y FTSE100 -0,06%.

De los resultados presentados por compañías cotizadas destacan los buenos números de la empresa que detenta una de las marcas más icónicas: Coca Cola, la cual ha superado por un 10% el BPA (0,45 vs 0,41) así como también los ingresos en más de un 5% sobre el guidance (9,47B vs 8,99B). Estos resultados son muy buenos si tenemos en cuenta que Coca Cola es una empresa muy madura y por lo tanto sus desviaciones positivas con respecto a lo esperado no puede ser igual que una nueva empresa que se encuentre en fase de crecimiento

A cierre de mercados europeos los índices americanos más relevantes cotizan de la siguiente manera: Dow Jones -0,12%, S&P500 -0,48% y Nasdaq100 -0,87%

En el Ibex el valor sin duda que ha destacado en la jornada ha sido Naturgy con un desplome del 11,90% después de anunciar una reestructuración interna que dividirá la compañía en dos empresas con el objetivo focalizar actividades separadas y optimizar los recursos a implementar en cada una.

Otros valores que han cerrado en rojo son ArcelorMital -3,75% y Amadeus -2,52%

Por el lado de las subidas sólo 6 valores las han realizado con Meliá como mayor exponente incrementando su precio en un 1,43%

El Petróleo ha subido en un día en el que la Agencia Internacional de la Energía ha comunicado que para el 2022 suben las demandas mundiales de crudo con respecto a lo previsto inicialmente. El West Texas al alza un 1,77% y el Brent un 1,63%. El Gas Natural baja un -1,52%

El Oro cotiza plano con un 0,04% y la Plata cae un -1,21%

En cuanto a las Criptomonedas el Bitcoin baja un -4,23% y cotiza en los 43.512$, por su parte la otra gran moneda virtual Ethereum ha caído un -4,25% y marca un precio de 3.090$.

Raúl Calle, estratega de iBroker