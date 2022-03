La Bolsa española reivindica el papel de la mujer en la economía mundial con un toque de campana en el Día Internacional de la Mujer

Por quinto año consecutivo, la Bolsa Española ha comenzado la sesión con un “Toque de Campana por la Igualdad de Género” con el objetivo de posicionar la paridad entre géneros como clave para impulsar la economía mundial y remarcar la importancia del sector privado en este objetivo. La iniciativa, organizada por el Pacto Mundial de Naciones Unidas España y el Grupo Bolsas Mercados Españoles (BME), compañía del Grupo SIX, se enmarca en un evento coordinado de 120 mercados de todo el mundo en el movimiento internacional Ring the Bell for Gender Equality. Este cuenta con el impulso del Pacto Mundial de Naciones Unidas, IFC, Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative, UN Women, the World Federation of Exchanges y Women in ETFs.

La sesión se ha desarrollado con un aforo muy reducido en el Palacio de la Bolsa de Madrid, siendo retransmitido para el público general de forma virtual, al que se han conectado más de 400 personas. En esta ocasión Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial, y Gloria Martínez-Picazo, protectora del inversor en BME, han sido las encargadas de realizar el toque de campana. Marion Leslie, consejera de BME y directora de Información Financiera de SIX, y Montserrat Martínez Parera, vicepresidenta de la CNMV, también han participado en el acto.

Durante su intervención Cristina Sánchez ha puesto de relieve algunos de los mayores desafíos para alcanzar la igualdad de género, como el techo de cristal al que se siguen enfrentando las mujeres día a día. En sus palabras, “en la actualidad las mujeres sólo representan el 8,1% de los altos cargos de la lista Fortune 500, ha llegado el momento de unirnos y dar un paso adelante para cambiar esta realidad injusta y poco saludable”. En este sentido, ha hecho un llamamiento a la comunidad empresarial para que establezcan “objetivos claros y cuantificables que hagan de la igualdad de género una prioridad”. Pues, según Sánchez, “no sólo es lo correcto, sino también lo inteligente. Los estudios demuestran sistemáticamente que las empresas que promueven activamente la igualdad y tienen más mujeres en la alta dirección, obtienen mejores resultados económicos. Un mundo mejor para las mujeres es un mundo mejor para todos”.

Por su parte, la protectora del inversor en BME, Gloria Martínez Picazo, la primera mujer que desempeña este cargo desde que fue creado, ha remarcado la importancia de la educación financiera para impulsar la igualdad. También ha citado diversos estudios que demuestran que la presencia de mujeres en los consejos y los puestos directivos impulsa la rentabilidad y los beneficios. “La diversidad en el ámbito empresarial y financiero no es una cuestión de moda o de cuotas, sino de resultados constatables”, ha destacado.

Las empresas del Pacto Mundial en España impulsan el liderazgo femenino a través del programa internacional Target Gender Equality (TGE)

Al finalizar el toque de campana, el Pacto Mundial de Naciones Unidas España ha continuado la retransmisión con un evento online sobre liderazgo femenino y empoderamiento de la mujer. En él se han presentado los resultados de la segunda edición de su programa pionero “Target Gender Equality (TGE)”, que tiene como objetivo impulsar la representación y liderazgo de las mujeres a todos los niveles dentro de las empresas. Éste cuenta más de 550 entidades a nivel internacional, 37 de ellas españolas, posicionando a España como el segundo país con mayor número de compañías adheridas.

Los datos de esta segunda edición exponen que el 96% de las empresas tienen ya implantando un plan de acción y/o se encuentran identificando acciones que recojan los aprendizajes de la TGE en lo que respecta a la representación y el liderazgo de las mujeres en sus negocios.

Respecto al establecimiento de objetivos cuantificables, un paso vital para conseguir un avance real en la materia, el 100% de las empresas tienen ya un objetivo relativo a igualdad de género en su empresa o han empezado a redactarlo. De ellas, el 22% lo hace sobre el nivel de dirección superior y ejecutiva y el 17% en el consejo de administración de la empresa.

Del análisis también se desprende que el 30% de las entidades participantes ya ha alcanzado la paridad de género a nivel de dirección superior y ejecutiva y el 26% y 13% se han comprometido a hacerlo para 2025 y 2030, respectivamente. Asimismo, el 39% ya ha logrado el equilibrio entre géneros a nivel del consejo de administración, un 17% pretenden alcanzarlo para el 2025 o antes y un 9% se ha fijado este objetivo para 2030.

Por último, el dossier de resultados también contempla la adhesión de las empresas participantes a los Principios de Empoderamiento de la Mujer (WEPs), el marco de referencia internacional que promueve la igualdad de género en la esfera económica impulsado por el Pacto Mundial de Naciones Unidas y ONU Mujeres. En este aspecto, el 39% de las empresas adheridas al programa ya han firmado los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres – 11 de ellas a raíz del programa - y otro 30% plantea hacerlo próximamente.

Los resultados han sido extraídos de una encuesta a las 37 compañías que participan en la iniciativa y representan en conjunto una facturación de más de 18 mil millones de euros y emplean a más de 78.842 personas. Éstas son: Abertis Infraestructuras; ADA Cloud S.L.; AddProject S.L.; Alain Afflelou España S.A.U.; Aubay Spain; Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L.; Caparrós Nature S.L.; Cellnex Telecom; Cuatrecasas Gonçalves Pereira, S.L.P.; Dekra Industrial SA; Ediciones en Babia S.L; Enagás; ENAIRE; Exolum; FCC Construcción S.A; GAE Comunidades Sur SL; Global Dominion Access, S.A.; Grupo Nueva Pescanova; Grupo Red Eléctrica; ICDQ Instituto de Certificación SL; Importaco; Ingreen Innovación; INNOVARIS, S.L.; La Buena Huella; Luz Solidaria; Lyma Getafe S.A.M.; ONHOFF TECHNOLOGIES & SOLUTIONS SL; Promotora de Informaciones S.A.- Prisa; Red2Red Consultores, S.L.; Renfe; Servicios Reunidos Externalización, S.L.; Solaria Energía y Medio Ambiente; Solarpack Corporación Tecnológica S.A.; UHY Fay & Co Auditores Consultores, S.L.; Unión Castellana de Alimentación S.A. (UCALSA); Vellsa