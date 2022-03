¿Está el propietario obligado a dar a conocer todos los desperfectos de la vivienda antes de venderla?

Los productos suelen contar con garantía de devolución. Si un consumidor adquiere una prenda de ropa, un mueble, un electrodoméstico o incluso un alimento que tiene un desperfecto o llega en malas condiciones, puede devolverlo y obtener un reembolso, cambiarlo o tener derecho a una reparación. ¿Con una vivienda ocurre lo mismo?

Comprar un piso o una casa supone un gran desembolso y ahora aún más debido al incremento de los precios de los inmuebles en venta. Precisamente, por ello, las personas que van en busca de una vivienda son exigentes a la hora de elegir dónde quieren vivir. En este contexto tan competitivo, muchos propietarios optan por ocultar los posibles desperfectos que pueda tener la vivienda que quieren vender para agilizar el proceso de compraventa. Pero, ¿se trata de una práctica legal? ¿Están los caseros obligados a dar detalles acerca de los problemas que tiene su vivienda? ¿Quién debe hacerse cargo de repararlos, los compradores o los propietarios? Fotocasa responde a todas estas cuestiones.

¿Qué tipos de desperfectos suelen ocultar los propietarios?

Los expertos aseguran que muchos inmuebles en venta cuentan con desperfectos que los compradores desconocían en el momento de comprarlos, ya que el propietario no les informó. El coste de reparar estos desperfectos supone miles de euros, por ello existen leyes que amparan a los compradores ante dicha situación.

Los defectos “invisibles” que existen en muchas viviendas son conocidos como vicios ocultos. “No existe un listado concreto sobre cuáles son los defectos que se consideran vicios ocultos, pero en general son todos aquellos que ya existían antes de la compraventa, que no son fácilmente detectables y que suponen una cierta gravedad para los habitantes del inmueble”, explica Fotocasa.

Los vicios ocultos suelen aparecer por problemas relacionados con la cimentación de la vivienda o del edificio, es decir, en forma de fisuras o grietas; con el agua, en forma de goteras, humedades o filtraciones, entre otros; o con defectos en el sistema eléctrico, térmico y/o acústico de la vivienda.

¿Puede un propietario vender una casa con desperfectos?

“Dado que en condiciones normales dichos problemas no deberían aparecer, son una muestra de que algo en el inmueble no funciona correctamente y que, por lo tanto, no se encuentra en las condiciones que el propietario habría hecho creer al comprador en el momento de la adquisición de la vivienda”, subraya Fotocasa. Aunque estos vicios ocultos no suelen interferir en la habitabilidad de la vivienda, sí que pueden suponer un cierto peligro e incomodidad para sus habitantes y conllevan un desembolso económico, al tener que repararlos. Por ello, el propietario sí que está obligado a dar a conocer los vicios ocultos de un inmueble que quiere vender, ya que esta información es crucial para decidir si comprar o no la vivienda y para lograr una rebaja sobre el precio original.