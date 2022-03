Estos son todos los riesgos de invertir en criptomonedas que el Banco de España quiere que sepas

Invertir es criptomonedas es un deporte de riesgo solo apto para expertos o para aquellos dispuestos a asumir las posibles consecuencias. Lo advierten las autoridades europeas de supervisión del sistema financiero, a las que se han sumado el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Ayer, el supervisor bancario (EBA), el de los seguros (EIOPA), el bursátil (ESMA) y el Comité Conjunto de Autoridades Europeas de supervisión publicaron un comunicado alertando del carácter “arriesgado y especulativo” de los criptoactivos. Estos son todos los peligros a los que se exponen los inversores en ‘criptos’ y las preguntas que deben hacerse antes de apostar por estos activos.

Noticias relacionadas Inversión. El Banco de España y la CNMV alertan sobre los riesgos de las criptomonedas y señalan a la publicidad de los influencers

¿Cuáles son los principales riesgos?

-Fluctuaciones extremas de precios: muchos criptoactivos sufren fluctuaciones de precios repentinas y extremas y tienen un carácter especulativo, ya que su precio a menudo se basa exclusivamente en la demanda de los consumidores (es decir, puede no haber un activo que lo respalde u otro valor tangible). Los inversores corren el riesgo de perder una gran cantidad de dinero o incluso todo el dinero invertido. Las fluctuaciones extremas de precios también hacen que muchos criptoactivos no sean adecuados como reserva de valor ni como medio de intercambio o de pago.

-Información engañosa: algunos criptoactivos y productos relacionados se anuncian al público de manera agresiva, utilizando material comercial y otra información que puede resultar poco clara, incompleta, inexacta o incluso deliberadamente engañosa. Por ejemplo, la publicidad a través de las redes sociales puede ser muy breve y centrarse únicamente en las posibles ganancias y no en los elevados riesgos. También hay que tener cuidado con los influencers en las redes sociales que normalmente reciben un incentivo financiero para comercializar determinados criptoactivos y productos y servicios relacionados, por lo que sus comunicaciones pueden tener un carácter sesgado.

-Ausencia de protección: la mayoría de los criptoactivos y la venta de productos o servicios relacionados no están regulados en la UE. En estos casos, los inversores no disfrutan de los derechos y las medidas de protección disponibles para los consumidores de servicios financieros regulados, tales como los mecanismos de denuncia o recurso.

-Complejidad de los productos: algunos productos que ofrecen exposición a los criptoactivos son muy complejos y, a veces, tienen características que pueden incrementar la magnitud de las pérdidas si se producen fluctuaciones de precios adversas. Dada su complejidad, estos productos no son adecuados para muchos consumidores.

-Fraude y actividades maliciosas: existen numerosos criptoactivos falsos y estafas cuyo único objetivo es robar dinero a las víctimas mediante el uso de diferentes técnicas, como por ejemplo, el phishing.

-Manipulación del mercado, falta de transparencia de precios y escasa liquidez: la determinación de los precios de los criptoactivos y la ejecución de transacciones en las plataformas frecuentemente no se realizan de forma transparente. Además, la posesión de determinados criptoactivos está muy concentrada, lo que puede afectar a los precios o a la liquidez. Por lo tanto, es posible que los inversores minoristas no obtengan un precio o trato justo al comprar o vender criptoactivos, o que no puedan vender sus criptoactivos con la rapidez que desearían en ausencia de un posible comprador. Se han notificado casos de manipulación del mercado en múltiples ocasiones.

-Ciberataques, riesgos operativos y problemas de seguridad: la tecnología de registro distribuido que sustenta los criptoactivos entraña riesgos específicos. Varios emisores y proveedores de servicios de criptoactivos, en particular los proveedores de intercambio de criptoactivos y monederos electrónicos, han sufrido ciberataques y graves problemas operativos. Muchos consumidores han perdido sus criptoactivos o han sufrido pérdidas por este tipo de ataques e interrupciones del servicio o por haber perdido las claves privadas con las que acceden a sus activos.

Preguntas que hacerse antes de invertir en criptomonedas

Las autoridades europeas de supervisión del sistema financiero plantean una serie de preguntas a los inversores que estén pensando entrar en el mundo de las ‘criptos’ para descubrir si quieren o pueden asumir los riesgos.

-¿Puede permitirse perder todo el dinero que ha invertido?

-¿Está dispuesto a asumir grandes riesgos para obtener la rentabilidad anunciada?

-¿Entiende las características de los criptoactivos o los productos y servicios conexos?

¿Tienen buena reputación las empresas/partes con las que trata?

-¿Las empresas/partes con las que trata figuran en la lista negra de advertencias de las autoridades nacionales competentes?

-¿Pueden protegerse eficazmente los dispositivos que utiliza para comprar, almacenar o transferir criptoactivos, en particular sus claves privadas?