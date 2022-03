La hidráulica, la energía de respaldo que abarata el precio

La energía hidráulica es una gran desconocida en nuestro país. De hecho, es la que está permitiendo marcar precio en un gran número de ocasiones en el «pool» diario, lo que permite que no entren los ciclos combinados más caros.

El encarecimiento que ha vivido el gas está afectando al precio de la electricidad para aquellos hogares y empresas que no tenían un precio fijo. En lo que llevamos de año se ha revalorizado casi un 100% el precio del gas en el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas).

Si bien es cierto que el 80% de la demanda eléctrica española no sufre para nada esa subida, todavía existe un 20% de consumidores –los más vulnerables– y algunos industriales que en su momento no firmaron contratos a precio fijo.

En este sentido, el agua, que es una de las energías más desconocidas, es la que está ayudando a frenar el precio del mercado. Hay que tener en cuenta que, aunque marque precio en el mercado marginalista, no quiere decir que cobre ese precio. La mayoría de la generación no cobra el precio de mercado dado que está vendida a un precio final al cliente final. El mercado diario simplemente optimiza el despacho diario y no es referencia para el precio de energía –solo lo es para el PVPC– dado que este sector funciona principalmente con la firma de contratos con clientes finales, al igual que en toda la UE.

La hidráulica margina en el mercado diario porque si ofertase un precio más barato se vaciarían los embalses –Red Eléctrica distribuiría toda la energía del agua en las 24 horas del día–. De ahí, que es un error pensar que las empresas eléctricas tienen los denominados «beneficios caídos del cielo». Las eléctricas tienen su producción vendida a clientes finales con meses o años de antelación. Una variación en el precio actual del mercado no afecta a los contratos que ya estén formalizados a precio fijo, ya que más del 80% de su energía está vendida a largo plazo. De hecho, estas empresas ya están enviando a REE declaraciones auditadas mensuales de la energía producida y de la energía vendida y, en esas declaraciones se puede comprobar que toda la energía mensual se vende a precio fijo.