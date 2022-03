Mercadona busca ya personal para la campaña de verano y ofrece salarios de hasta 1.425 euros

La primavera acaba de empezar pero Mercadona ya está poniendo la vista en el verano. La cadena de supermercados ya ha comenzado la búsqueda de trabajadores para la campaña de verano, con los que hará frente al incremento de trabajo y a los puestos que sus empleados habituales dejan libres mientras disfrutan de sus vacaciones. La empresa valenciana es famosa por sus buenas condiciones laborales y sueldos. Por ello, formar parte de su plantilla es la aspiración de numerosas personas. Un trabajo temporal puede ser el primer paso para entrar en su base de empleados y poder engancharse a nuevas campañas o puestos fijos en el futuro. Estos son los detalles de la campaña de verano que acaba de lanzar Mercadona.

Vacantes disponibles, condiciones y salarios

Los principales puestos ofertados para esta campaña son de personal de supermercado, incluyendo dentro de esta categoría a carniceros, pescaderos, cajeros, panaderos, perfumeros, fruteros, limpieza y reposición, hasta mozo de almacén en su bloque logístico. Los trabajos temporales para la campaña de verano a los que pueden aplicar los candidatos fueron publicados ayer, 29 de marzo, y se distribuyen por toda la geografía española. En cuanto a las condiciones, varían en función del puesto. Para estas vacantes, Mercadona ofrece: contrato temporal; jornada completa y jornada parcial; buena retribución salarial; empleo de calidad; igualdad y equidad; transparencia y participación; y formación remunerada.

Por ejemplo, un contrato temporal a jornada completa como personal de supermercado ofrece jornadas semanales de 5 días laborales garantizando 2 días de descanso, turnos rotativos de mañana y tarde, formación práctica remunerada y una retribución mensual bruta de 1.425 euros. Si se trata de un contrato a tiempo parcial, la remuneración bruta será de 534 euros para 15 horas o de 712 euros para 20 horas. Para el puesto de mozo de almacén también se ofrece un salario bruto de 1.425 euros a jornada completa y de 534 euros para 15 horas o de 801 euros para 22,5 horas en caso de jornada parcial.

¿Necesito formación o experiencia?

Con tener la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) puede ser suficiente, aunque en determinados puestos más técnicos, como abogado laboralista, médico de la empresa o en el área de logística e informática será necesaria formación específica. No obstante, estas plazas no suelen tener carácter temporal. Lo que sí debe tener claro es que tener experiencia en otros supermercados no es un requisito imprescindible. La selección final no dependerá tanto del currículum, sino de cómo se desenvuelva el candidato en la entrevista grupal e individual.

¿Cómo puedo solicitar los puestos de la campaña de verano?

La única vía efectiva para entrar a formar parte de un proceso de selección en registrarse en el portal de empleo de Mercadona. Si ha pensado en acudir a alguna de sus tiendas a dejar el currículum recibirá un no por respuesta y le aconsejarán que lo haga de forma telemática. Puede acceder a él en el apartado “Trabajar con nosotros” de su página web. Una vez dentro pulse sobre “Ofertas de empleo” y le aparecerán todas las ofertas activas en ese momento, así como un buscador para filtrarlas por provincia, municipio, tipo de contrato(indefinido o temporal), tipo de oferta (supermercado, logística u oficinas) y tipo de jornada laboral (completa o parcial). También puede acceder directamente poniendo en su buscador “Portal de Empleo de Mercadona”. Una vez que sepa en qué ofertas quiere inscribirse deberá crear su perfil.