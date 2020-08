Cómo pedir trabajo en Mercadona

Ahora que la crisis sanitaria ha dejado maltrecho el mercado laboral español, los supermecados se presentan como una de las opciones más atractivas, seguras y viables de conseguir trabajo. Tanto entre las grandes como pequeñas cadenas, Mercadona sigue siendo la favorita. La empresa valenciana es famosa por sus buenas condiciones laborales y sueldos. En este sentido, la compañía dirigida por Juan Roig implantó hace poco la jornada laboral de cinco días para su personal de supermercado. Esta nueva medida que entró en vigor el 3 de agosto permite a todos los trabajadores de tienda disfrutar de dos días de descanso a la semana y disponer de ocho fines de semana largos al año. Precisamente por ello, formar parte de su plantilla es la aspiración de numerosas personas. Si usted también está buscando trabajo en Mercadona, esta es la forma correcta de dejar su CV y así será el proceso de selección para conseguir uno de sus puestos disponibles.

¿Necesita formación o experiencia?

Con tener la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) puede ser suficiente, aunque en determinados puestos más técnicos, como abogado laboralista, médico de la empresa o en el área de logística e informática será necesaria formación específica. Lo que sí debe tener claro es que tener experiencia en otros supermercados no es un requisito imprescindible. La selección final no dependerá tanto del currículum, sino de cómo se desenvuelva el candidato en la entrevista grupal e individual.

¿Cómo puede solicitar un puesto?

La única vía efectiva para entrar a formar parte de un proceso de selección en registrarse en el portal de empleo de Mercadona. Si ha pensado en acudir a alguna de sus tiendas a dejar el currículum recibirá un no por respuesta y le aconsejarán que lo haga de forma telemática. Puede acceder a él en el apartado “Trabaja con nosotros” de su página web. Una vez dentro pulse sobre “Ofertas de empleo” y le aparecerán todas las ofertas activas en ese momento, así como un buscador para filtrarlas por provincia, municipio, tipo de contrato(indefinido o temporal), tipo de oferta (supermercado, logística u oficinas) y tipo de jornada laboral (completa o parcial).

Al pinchar sobre cualquiera de las ofertas aparece el salario anual bruto y su progresión hasta alcanzar más de cuatro años de antigüedad en el puesto. Además, también se despliega una breve descripción del puesto, requisitos, conocimientos específicos (si fuera necesaria), tareas que debe desempeñar el candidato seleccionado y nivel de idiomas, también como requerimiento para determinados puestos más elevados. Una vez que sepa en qué ofertas quiere incribirse deberá crear su perfil. Si ya contaba con una cuenta pero no recuerda la contraseña, no hay problema, podrá volver a acceder haciendo clic sobre “¿Olvidaste tu contraseña?”.

El proceso de inscripción

El proceso de inscripción online se divide en tres grandes pasos: “Introduce tus datos”, “Información personal” y “Cuestionario”. En el primer apartado, podrá adjuntar su perfil de LinkedIn y añadir su currículum. En el segundo apartado, deberá introducir sus datos personales y completar una especie de currículum online en el que le preguntarán sobre su formación, experiencia, si tiene idiomas y datos complementarios como si dispone de carné de conducir y movilidad geográfica. El paso final consiste en rellenar un cuestionario sobre sus preferencias, disponibilidad y otras cuestiones.

Llamada, entrevista grupal e individual

Una vez inscrito en las ofertas que más le interesen llega el momento de esperar una llamada en la que le citarán para tener una entrevista grupal y otra individual, o debido a la situación sanitaria actual, una entrevista individual por videollamada. Para que no se quede con la duda, Mercadona también le enviará un correo en caso de no ser seleccionado para las entrevistas. La compañía le agradecerá su interés y le invitará a continuar visitando las ofertas de empleo publicadas en su página web. Es habitual que en los primeros intentos no sea seleccionado debido a la alta demanda.

Los principales consejos para hacer frente a cualquiera de las entrevistas son: presentar una buena apariencia, no boicotear al resto de aspirantes al puesto, no hablar mal de otras empresas en las que haya trabajado, preparar una breve presentación y estar listo para resolver hipotéticas situaciones castrósficas. Un dato que quizás resulta interesante recordar es que Mercadona se está expandiendo a Portugal. En cuanto a la entrevista individual, harán un repaso de su currículum, le preguntarán por qué ya no trabaja en sus anteriores puestos (a lo que debe contestar de forma sutil y razonada, sin criticar a la empresa en cuestión) y también es probable que tenga que decir una virtud y un defecto sobre usted.

¿Cuánto se cobra?

Esta es la tabla de sueldos de Mercadona para 2020. Cabe recordar que la empresa ofrece contratos fijos, cuenta con 90.000 empleados en plantilla con un sueldo base que supera el SMI y está por encima de la media del sector. Además, Mercadona reparte una parte de su beneficio anual con la plantilla. En 2019, las primas ascendieron a 340 millones de euros, lo que supuso que cada trabajador aumentó su nómina anual 3.777 euros de media. Más allá de la tabla de salarios del personal base, los perfiles más cualificados como ingenieros, informáticos o médicos puede llegar a alcanzar una retribución anual bruta de entre 22.904 y 69.546 euros.

Formación y conciliación

Mercadona trata de que su plantilla concilie sus roles profesionales y personales. Entre otras medidas, ofrece la posibilidad de ampliar un mes más la baja maternal (2.284 trabajadores optaron por hacerlo) y dispone de Centros Infantiles en algunos de sus bloques logísticos. En este sentido, 15.899 empleados disfrutaron de jornadas reducidas durante el último año.

Contar con experiencia previa en otros supermercados no es necesario ya que Mercadona dedica una buena parte de su tiempo y dinero a formar a sus futuros trabajadores y a los actuales. La compañía impartió 3,6 millones de horas de formación el año pasado e invirtió 106 millones de euros en sus cursos.