España, 13 años seguidos siendo el país con más parados de la Unión Europea

La pandemia supuso un fuerte varapalo a la sanidad a nivel mundial, creando una crisis sanitaria sin precedentes y que a su vez, esta fue trasladada a la evolución del empleo en todos los países, sobre todo en España. En 2021 nuestro país encadenó su decimotercer año consecutivo como el territorio de la Unión Europea (UE) que tiene el mayor número de parados, según los datos del III Anuario del Mercado Laboral publicado este viernes por el Adecco Group Institute.

Por tanto, pese a que en el año pasado se registró una caída generalizada del paro, recuperando el empleo perdido en la pandemia, los datos de España continúan siendo “alarmantes”, dado que el país supone el 9,2% de la población de los Veintisiete, teniendo el 22,8% de sus parados.

España junto con Grecia presentan las tasas de desempleo más altas de la Unión Europea, mientras que en el lado opuesto se encuentran Malta y Alemania (3,6%), Polonia (3,4%) y República Checa (2,8%), países que tienen tasas inferiores al 4%, pudiendo considerarse en pleno empleo.

De acuerdo con Adecco, en cuanto a la distribución geográfica, en ocho de las 17 autonomías españolas se recuperó todo el empleo perdido durante la pandemia, concretamente en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia. Pese a que no en el resto de las comunidades el empleo no creció en la misma medida, en todas ellas se incrementaron los niveles simultáneamente, algo que no ocurría desde 2017.

En esta línea, la tasa de paro bajó en 13 comunidades autónomas, a excepción de Canarias, Navarra, el País Vasco y La Rioja, que a pesar de que sufrieron incrementos, estos no fueron de más de 7 décimas. Por tanto pese a que se produjo un aumento de la población activa hizo teniendo un efecto directo en los resultados positivos del empleo, el número de parados no se ha reducido hasta los niveles prepandemia, ya que se recuperó todo lo perdido en 2020.

Así, la tasa de actividad española vuelve a colocarse por encima de la media de la UE, mientras que la tasa de empleo se recuperó de forma marcada, llegando a un 49,9%, siendo el segundo mayor dato desde 2008 después del registrado en 2019. “El año 2021 ha sido un ejercicio marcado por una recuperación intermitente y que ha tratado desigualmente a sectores, territorios y colectivos. La comparación con el 2020 nos puede llevar a correr el riesgo de magnificar cifras y conclusiones, y lo que llevamos de 2022 nos anticipa que la recuperación va a ser más difícil de lo que pensábamos”, sostiene Javier Blasco, director del Adecco Group Institute.

La pandemia afectó más al empleo de las mujeres

Pese a que la pandemia castigó más duramente a las mujeres en el mercado laboral, el año pasado este empleo se recuperó “con más fuerza” que en el caso de los varones. Así, la participación de las mujeres en el empleo total de 2021 aumentó hasta el 46,1%, marcando un nuevo máximo histórico.

Asimismo, si se observan los datos entre 2011 y 2021, mientras el número de hombres trabajando se incrementó un 4,9%, el de las mujeres creció un 10,3%, captando casi dos de cada tres empleos creados en los últimos diez años. Aún así, la tasa de empleo masculina se situó al finalizar el año pasado más de 10 puntos por encima de la femenina.

Por otro lado, en cuanto a ramas de actividad, por segundo año consecutivo, la salud y la educación volvieron a ser en 2021 las ramas donde más creció el empleo, un 6,9% siendo el mayor incremento desde 2008. Al contrario, las manufacturas y el comercio fueron las únicas ramas de actividad que perdieron empleo por segundo año consecutivo.

Del empleo creado, en el sector privado, el año pasado se generó un 63% frente al 26% del sector público y el 11% del trabajo de cuenta propia. El número total de asalariados del sector público aumentó por séptimo año consecutivo, alcanzando un máximo histórico de 3,45 millones, y representando uno de cada cuatro empleos creados el año pasado.

El empleo crece más en jóvenes y mayores de 60 años

En cuanto a las franjas de edad, la recuperación se produjo en todos ellas, en la que los mayores 40 años superaron su nivel de empleo prepandemia. El mayor incremento se registró en mayor medida entre los menores de 25 años, aunque sin recuperar el nivel de empleo de 2019.

Por primera vez desde 2017, creció el empleo de personas de entre 25 y 39 años. La pérdida de participación de esta franja de edad, fenómeno vinculado al envejecimiento de la población, es marcada: en 2001 eran el 40% del total de ocupados, ahora son el 30,8%.

En general, la tasa de paro en España bajó del 15,5% al 13,65% en 2021, lo que provocó que se redujese la tasa de desempleo de aquellos parados con formación superior del 10,2% al 9,2%. En este sentido, para Adecco, esto demuestra que el horizonte para el empleo de los que tengan una menor formación será “peor”: “No podemos abandonar a nuestros parados a la suerte de sus decisiones e incertidumbres”.

Asimismo, destaca la “lacra” que supone en España el paro de larga duración, ya que el país cuenta con 1,63 millones de personas sin empleo desde hace al menos un año y una proporción de parados de larga duración del 27%, lo que supone tres puntos por encima de la de 2020 y más que el de la UE, cuya media se sitúa en el 20,6%. En esta línea, el personal en 2021 dedicado al I+D+i se situó por debajo de la media de la Unión Europea, indicador que lleva estancado desde 2010, oscilando entre el 1,88% y el 1,96%. En cambio, la media de la UE pasó de un 1,79% a un 2,26% en los últimos diez años.