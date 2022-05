Estos son los mejores aires acondicionados por menos de 600 euros, según la OCU

Aunque el verano empieza oficialmente el 21 de junio, las altas temperaturas registradas estos últimos días, cercanas a los 40 grados, han adelantado la temporada estival. Toca guardar las mantas, hacer el cambio de armario e ir aprovisionándose de aparatos para combatir el calor. Los aires acondicionados de casi toda España ya están calentando motores, pero si hasta ahora no contaba con un aparato de aire acondicionado o quiere renovar el suyo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha encontrado los mejores del mercado relación calidad-precio.

¿Qué potencia escojo?

Antes de escoger un aparato, debe fijarse en la potencia que necesita. Dependerá del tamaño de la estancia que quiera enfriar o calentar. Si esta mide como máximo 20 m2, le bastará con 2,5 kW, pero si el espacio de su casa que quiere refrigerar es mayor es aconsejable recurrir a un modelo más potente, de 3,5 kW. Aunque el precio de estos es algo mayor.

Los mejores de 2,5kW por menos de 600 euros

La OCU ha realizado un análisis comparativo de 51 modelos de aires acondicionados, 25 de ellos con una potencia de 3,5kW y otros 26 de 2,5kW. Entre estos últimos destacan dos equipos con etiqueta energética A++, tanto por sus buenas prestaciones, como, sobre todo, por su bajo precio, inferior a los 600 euros.

Fujitsu ASY 25 UI-LMC

Este aparato se vende desde 464 euros y su consumo energético anual ronda los 148 euros. La OCU considera que es un modelo con buena eficiencia tanto en refrigeración como en calefacción, lo que lo convierte una opción ideal para quien quiera utilizarlo tanto en invierno como en verano. Destaca su nivel de confort, gracias a su buena distribución del aire y homogeneidad. Cuenta con modo Eco para ahorrar energía durante su uso. El único punto negativo es que su consumo energético en stand-by podría mejorarse.

Daikin AXF25A (ATXF25A / ARXF25A)

Este modelo se vende desde 510 euros y su consumo anual es de 150 euros. La OCU destaca su buena calidad a un precio más que razonable y con un bajo consumo energético. Además, consigue mantener muy bien la temperatura deseada. Sin embargo, podría mejorar su funcionamiento en modo refrigeración, cuando además se quiere deshumidificar.

“Los modelos con etiqueta energética A+++, más caros, son más eficientes, tanto en refrigeración como en calefacción, sobre todo en modo Eco, capaz de reducir el consumo hasta un 30% adicional en la factura eléctrica. Por eso, si puede invertir un poco más de dinero en el equipo de aire acondicionado, resultan una opción a tener en cuenta, tal y como se explica en la revista compra maestra del mes de mayo”, explica la OCU.

10 trucos para ahorrar con el aire acondicionado

Igual de importante es el modelo y marca del aire acondicionado elegido, como el uso que se haga del mismo. Por este motivo, OCU comparte 10 trucos para ahorrar energía sin perder comodidad:

-Instalar el equipo donde haya buena circulación del aire, por ejemplo, encima de las ventanas. Procure situar la unidad exterior en un lugar sombreado y sin obstrucciones.

-Ajustar la temperatura entre 24 y 26 ºC. Por cada grado más que baje el termostato, el consumo aumenta en un 10%. Lo recomendable es una diferencia máxima entre la temperatura exterior e interior de 12 grados.

-Regule las palas para que el flujo de aire frío no esté orientado directamente hacia las personas.

-Apague aire acondicionado cuando no se utiliza para que no siga consumiendo en stand by.

-Ahorre alrededor de un 30% con el modo Eco.

-Aproveche las funciones de su mando: además del modo Eco, el apagado automático (muy útil por la noche) o modo silencio.

-Haga una limpieza y mantenimiento periódico del aire acondicionado.

-Si el consumo se dispara o el aparato no enfría bien, llame al servicio técnico para que verifique si hay una fuga de gas refrigerante.

-Revise el aislamiento térmico de la casa y compruebe que las ventanas cierran bien.

-Baje persianas y toldos para mantener la casa fresca en lo posible.