MásMóvil dispara un 39% sus ingresos pero pierde 40 millones de euros por extraordinarios

MásMóvil sigue manteniendo un fuerte ritmo de crecimiento. La operadora alcanzó durante el primer trimestre del año unos ingresos totales de 733 millones de euros, un 39% más que el año anterior, según ha informado en un comunicado. Sus ingresos por servicios durante este periodo, además, aumentaron un 42% y orgánicamente un 7%, hasta alcanzar los 670 millones de euros. No obstante, pasó de unos beneficios de 10 millones de euros el pasado ejercicio a pérdidas netas de 40 millones de euros por el impacto de varios gastos extraordinarios en el primer trimestre. Así, el balance de la compañía se ha visto afectado por un pago diferido de “capex” -inversiones- de casi 90 millones de euros, así como por diversos gastos asociados a la estrategia de fusiones y adquisiciones y sanciones por 16 millones de euros cuyo motivo no se especifica en el informe de resultados. La operadora, no obstante, ha destacado que espera que el impacto de estos factores en el flujo de caja desaparezca en próximos trimestres debido también al crecimiento del flujo de caja operativo recurrente.

El resultado bruto de MásMóvil hasta marzo -ebida- alcanzó los 277 millones de euros, un 51% más, mientras que el margen de ebitda aumentó 3 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar el 38%. “Estamos muy contentos por los resultados obtenidos durante el primer trimestre del año, lo que nos hace ser optimistas de cara a alcanzar los objetivos fijados para 2022. El ritmo de crecimiento del grupo se mantiene sólido a pesar del aumento de ofertas ultra-low-cost, lo que confirma que nuestros clientes valoran mucho la alta calidad de servicio del Grupo MásMóvil”, ha declarado Meinrad Spenger, consejero delegado del Grupo MásMóvil, que negocia su fusión con Orange.

En cuanto a sus resultados comerciales, a cierre del primer trimestre del año, MásMóvil contaba con 14,7 millones de líneas totales, un 25% más que a finales del 2021, de las cuales, 11,6 millones son de móvil (8,9 millones pertenecen al segmento de postpago, un 33% más que el año pasado) y más de 3,1 millones de banda ancha fija, un 48% más que el año anterior. Durante el primer trimestre del año, el grupo aceleró la captación de altas netas de banda ancha respecto al último trimestre del año pasado con cerca de 70.000 nuevas líneas de banda ancha. Además, añadió 163.000 nuevas líneas de postpago móvil.

Inversiones

En el primer trimestre del año, MásMóvil invirtió 124 millones de euros en infraestructuras y crecimiento comercial. Esto ha permitido que la cobertura de fibra óptica de la operadora alcance los 27,2 millones de hogares comercializables a finales del primer trimestre y que cubra casi la totalidad de los hogares en España, siendo, según asegura, el operador con mayor cobertura de fibra a nivel nacional. La compañía ha recordado que, según el informe de la consultora francesa nPerf “Barómetro de las conexiones a Internet fijas en España”, MásMóvil ofreció los mejores servicios fijos en el primer semestre de 2021. Además, su red móvil propia y los acuerdos con otros operadores permiten a la compañía contar con una cobertura 4G del 98,5% de la población española y ofrecer servicios 5G en cerca de 900 poblaciones españolas en 40 provincias. La operadora dispone de 80MHz en la banda 3,5GHz para ofrecer servicios 5G y es el operador con mayor cantidad de espectro por cliente de España.