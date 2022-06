Viajes del Imserso 2022-2023: plazo para presentar la solicitud, precios, destinos y requisitos

Los viajes del Imserso para la temporada 2022-2023 ya están en marcha. El pasado 17 de junio el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) convocó 816.029 plazas para participar en el Programa de Turismo que se desarrollará entre los meses de octubre de 2022 y junio de 2023. El pasado 1 de junio el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya anunció su decisión de prorrogar el programa del Imserso con las mismas condiciones para la siguiente anualidad, tanto en lo que se refiere a las empresas adjudicatarias y al número de plazas ofertadas como al precio de los viajes, que queda congelado. Este es el plazo para enviar la solicitud, los destinos, precios y requisitos para la temporada 2022-2023.

Plazo para presentar la solicitud

El plazo de presentación de solicitudes para el Programa de Turismo del Imserso para la próxima temporada comienza el 27 de junio de 2022 y finalizará el día 19 de julio, ambos días incluidos.

Vías para inscribirse

El Imserso recomienda presentar las solicitudes de forma telemática a través de su sede electrónica por su sencillez y rapidez. El acceso a la solicitud de este procedimiento no requiere autenticación electrónica (Cl@ve, certificado electrónico o DNI electrónico) por parte de la persona interesada. La otra opción es descargar de la página web del Imserso o en la sede electrónica del Imserso el modelo de solicitud de participación en el Programa de Turismo para la temporada 2022-2023. Una vez cumplimentado deberá remitirlo por alguno de los siguientes medios:

A través de los registros electrónicos y oficinas relacionados en el artículo 7 de la Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre , por la que se regula el Programa de Turismo del Imserso.

En sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140 28080 Madrid.

¿Y si ya estaba acreditado para viajar la temporada anterior?

Las personas ya acreditadas en el Programa de Turismo del Imserso recibirán en sus domicilios una carta de renovación para participar en la temporada 2022-2023. Esta carta incluye un impreso de solicitud con la siguiente información: datos personales, preferencia de destino y vinculación con otra persona de la misma provincia; y espacio para realizar las modificaciones que considere oportunas.

Si los datos no han variado y se consideran correctos, no es preciso que realice ninguna actuación y no hay que remitir el impreso cumplimentado. Por el contrario, si los datos no son correctos o han cambiado, debe remitirse el impreso de solicitud cumplimentado, entre 27 de junio y 19 de julio de 2022, ambos incluidos, se podrá efectuar el cambio por los siguientes medios:

-A través de la Sede Electrónica del Imsers utilizando el número de referencia que aparece en la carta que ha recibido o el sistema Cl@ve, por alguno de los siguientes métodos:

Directamente a través de este enlace

Entrando en la Sede Electrónica del Imserso y una vez dentro del apartado correspondiente al Programa de Turismo, pulsar en el icono “Edición”.

Escaneando el código QR que aparece en la carta de renovación con el teléfono móvil.

Solo en el caso de que no se puedan utilizar ninguno de los medios anteriores, deberá remitirse el impreso de solicitud cumplimentado con los nuevos datos hasta el martes 19 de julio de 2022 en sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140, 28080 Madrid.

¿Cuánto durarán los viajes y cómo serán?

El programa del Imserso se desarrollará por turnos que agrupen a las personas usuarias con el mismo origen, destino y fechas. Los turnos, que podrán tener una duración desde 4 días (3 pernoctaciones) hasta 10 días (9 pernoctaciones), se realizarán en régimen de pensión completa, excepto en los viajes a capitales de provincia cuyo régimen será de media pensión.

Los alojamientos son en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados por el Imserso que dispongan de zonas comunes accesibles, transporte de ida y vuelta en el medio de transporte programado, póliza de seguros colectiva, servicio de medicina general y programa de animación social y cultural.

Precios temporada 2022-2023

Para 2022-2023, los precios no sufren ninguna modificación con respecto a la actual temporada. Así quedan.

Zona costera peninsular: Andalucía, Cataluña, Murcia y C.Valenciana con transporte

-289,63 euros para pasar una estancia de 10 días (9 noches) en las costas de alguna de estas comunidades.

-Si la estancia se reduce a 8 días (7 noches), el precio por viaje será de 212,96 euros.

Zona costera peninsular: Andalucía, Cataluña, Murcia y C.Valenciana sin transporte

-En caso de elegir el viaje sin transporte, el precio de la estancia de 10 días (9 noches) se reduce a 235,95 euros.

-Y para una estancia de 8 días (7 noches), el coste del viaje sin transporte será de 196,02 euros.

Zona costera insular: Islas Baleares con transporte

-Pasar 10 días (9 noches) en las Islas Baleares sale por 308,37 euros.

-Si la estancia se reduce a 8 días (7 noches), el precio se rebaja hasta los 248,96 euros.

Zona costera insular: Islas Baleares sin transporte

-La estancia de 10 días (9 noches) sin transporte incluido sale por 236,07 euros.

-La estancia de 8 días (7 noches) sin transporte incluido cuesta 195,78 euros.

Zona costera insular: Islas Canarias con transporte

-Disfrutar de las playas de Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura, entre otras, durante 10 días (9 noches) tiene un precio de 405,53 euros, el más alto de todo el programa del Imserso.

-Mientras que si el viaje dura 8 días (7 noches) el coste baja hasta los 330,51 euros.

Zona costera insular: Islas Canarias sin transporte

-En caso de acudir a este tipo de viaje pero sin incluir transporte, el precio es de 235,95 euros para 10 días (9 noches).

-Y de 195,72 euros para una estancia de 8 días (7 noches).

Turismo de Interior

Esta modalidad de viaje engloba varias alternativas para disfrutar al máximo de las regiones del interior de España.

-Por un lado, están los circuitos culturales de 6 días (5 noches), que alcanzan un precio de 272,71 euros.

-Otra opción es recurrir al turismo de naturaleza durante un periodo de 5 días (4 noches) a un precio de 266,81 euros.

-También puede pasar 4 días (3 noches) conociendo las capitales de provincias españolas por tan solo 115,98 euros, el precio más reducido de todo el programa de turismo del Imserso.

-Y no podían caer en el olvido las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que se pueden visitar durante 5 días (4 noches) por 266,81 euros.

¿Y para los jubilados con escasos recursos?

El programa se cofinancia con la aportación del Imserso (que representará el 23,85 % del coste total) y con la de las personas usuarias. Del total de las plazas, un 1% se destinarán a personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social. En esos casos, el Imserso asumirá el 50% del coste de la plaza.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Para acceder al programa deberá residir en España y cumplir los siguientes requisitos:

-Ser pensionista de jubilación del sistema público español de pensiones.

-Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad.

-Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años cumplidos o más años de edad.

-Ser titular o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social, con sesenta y cinco años cumplidos o más años de edad.

-Ser emigrante retornado a España y pensionista del Sistema público de la Seguridad Social del país del que ha retornado.

El Imserso también señala que los usuarios de las plazas deben poder valerse por sí mismos para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Podrán ir acompañados por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan los requisitos de edad o pensión. Además, los padres podrán viajar junto a sus hijos, si estos tiene una discapacidad igual o superior al 45%.