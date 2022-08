Los tres errores más comunes que hacemos en Bizum y cómo solucionarlos

Bizum es probablemente el método de pago más utilizado a día de hoy. Con la digitalización de la banca, no son muchas las personas que prefieren pagar todavía con dinero efectivo, mientras muchos establecimientos lo han incluido como forma de cobrar sus productos, incluso, por delante del uso del datáfono y la tarjeta de crédito. Pero realizar pagos online puede llevar a ciertos errores en las transferencias que nos pueden costar caros.

El uso de la aplicación es muy sencillo. Tan solo hay que buscar la opción de “Enviar y recibir dinero con Bizum” a través de la web o la aplicación. Ahí, introducir el número del destinatario y el importe y pulsar en enviar, mientras que el receptor tendrá disponible el dinero enviado en segundos.

Eso sí, cuenta con ciertos límites, como no poder transferir más de mil euros y que un cliente como máximo puede recibir 2.000 euros en un día y sesenta operaciones al mes. Pese a que usar el servicio es sencillo, hay tres fallos muy comunes.

Equivocarse de número al enviar un bizum

Uno de ellos es el envío erróneo, es decir, equivocarnos al marcar el número de destinatario. Si se comete un error al introducirlo, el dinero le llegará a otra persona y no se podrá recuperar. Para arreglar esto, una de las soluciones es ponerse en contacto con la persona a la cual has enviado erróneamente el dinero, con el fin de que esta pueda devolverlo. Otra de las soluciones es ponerse en contacto con tu banco para que te informe sobre en qué casos podrás solicitar la devolución de la operación.

Puede existir también la posibilidad de que se envíe el dinero a una persona que no usa el servicio. En este caso, la aplicación da la posibilidad de que el destinatario se dé de alta en un plazo de dos días naturales, por lo que habría que esperar a que esto suceda, la cantidad se le abone y te devuelva el dinero. Sin embargo, si la persona no se registra, esta transferencia no llegaría a materializarse y el dinero se queda en la cuenta de remitente.

Me han timado al hacer un bizum, ¿qué debo hacer?

Otro de los casos es que, a través de un fraude o una estafa, nos timen y hagamos un bizum antes de descubrir el engaño. Muchos sitios fraudulentos aprovechan las webs para engañar a interesados en productos o servicios que luego no existen, por lo que hay que tener especial cuidado con ello y asegurarse al 100% de lo que contratamos.

En este caso, además de comunicárselo a nuestro banco, debemos ponerlo en manos de las fuerzas de seguridad.

Bizum da error y no puedo hacer un uso correcto de bizum

También puede darse el caso de que nos encontremos con un error informático, ya sea de la aplicación, de la conexión o del dispositivo. En este caso, se debe hablar con el banco.