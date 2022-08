España tiene la mayor inflación de las grandes economías europeas

La inflación no da tregua en Europa, aunque en algunos países llueve más que en otros. Las subidas de precios de la segunda mitad de 2021 se han disparado en lo que llevamos de 2022, sobre todo tras la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente crisis energética. Con el ataque de las tropas de Putin a Kiev, desde el Gobierno español se apresuraron a lanzar el mensaje de que España sufriría menos que sus vecinos. “Todos los datos confirman que España es el país menos expuesto al impacto de la guerra, una guerra que no es una broma y que está teniendo un impacto global, pero gracias a las medidas adoptadas hemos podido amortiguar el impacto negativo sobre los precios”, dijo en junio en el Congreso la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. Sin embargo, esos “datos” son tozudos y también revelan que España es la gran economía europea donde más suben los precios.

Así viene sucediendo sucediendo mes tras mes desde el pasado mes de marzo y así lo ha confirmado una vez más Eurostat, la oficina estadística europea. En agosto, la inflación de la eurozona escaló dos décimas y se situó en el 9,1% en tasa anual, marcando un nuevo récord, según los datos preliminares. En lo que va de año, el aumento de los precios había sido del 5,1% en enero, del 5,9% en febrero, del 7,4% en marzo y abril y del 8,1% en mayo, 8,6% en junio, y 8,9% en julio.

En el caso de España, el dato del IPC armonizado, que es el que usa Eurostat para hacer la comparativa entre los 19 países del euro, se situó en marzo en el 10,3%. La cifra, además de estar por encima de la media comunitaria, es muy superior a la registrada en las otras tres mayores economías de este “club”: Alemania (8,8%), Francia (6,5%) e Italia (9%). Además, ninguno de estos tres países ha superado en ningún momento durante esta crisis de precios la cota del 9% de inflación que marca Italia este mes, mientras que España lleva ya tres meses seguidos con tasas disparadas por encima de los dos dígitos. El 8,8% germano de agosto es también su máximo, mientras que el país galo tuvo su dato más alto en julio, con un 6,8%.En julio fue también el récord español, aunque con un 10,7%, casi el doble que Francia. Es más, España ha estado por encima de Berlín, París y Roma en todos y cada uno de los datos de inflación desde que estalló la guerra en Ucrania, con la excepción de mayo, cuando Alemania marcó un 8,7% y España se quedó en un 8,5%.

Los países bálticos, a la cabeza

Los tres países del Báltico fueron de nuevo los socios de la moneda común con mayores tasas de inflación en agosto, con Estonia a la cabeza (25,2 %), seguido de Lituania (21,1 %) y Letonia (20,8 %). El grupo de países con una inflación de dos dígitos se completa Países Bajos (13,6 %), Eslovaquia (13,3 %), Eslovenia (11,5 %), Grecia (11,1 %), Bélgica (10,5 %) y España (10,3 %).

Debajo de este umbral pero por encima de la media de la zona euro se encuentran Chipre (9,6 %), Portugal (9,4 %) y Austria (9,2 %). Por último, siete países de la moneda común tuvieron en agosto una inflación inferior al promedio. Se trata de Italia (9 %), Irlanda (8,9 %), Alemania (8,8 %), Luxemburgo (8,6 %), Finlandia (7,6 %), Malta (7,1 %) y Francia (6,5 %).

En el conjunto de la eurozona, que comprende a 19 de los 27 países de la Unión Europea, la energía repitió en el octavo mes del año como principal factor del incremento de los precios, con una tasa anual de crecimiento del 38,3% que, no obstante, es inferior a la de julio (39,6 %) y sobre todo al pico de 44% observado en marzo. El precio de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco aumentó un 10,5%, mientras que el de los alimentos no procesados subió un 10,9%. El precio de los bienes industriales no energéticos aumentó un 5%, mientras que el incremento del precio de los servicios fue del 3,8%.